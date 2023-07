Don César Álvarez Montoto y el Parador de Turismo de Villanueva (Cangas de Onís)

Este 8 de julio de 2023 se cumplen las “bodas de plata” de la inauguración del Parador de Turismo “Monasterio de San Pedro de Villanueva”, localizado en el concejo de Cangas de Onís, a tan solo 2 kilómetros de distancia de la vieja capital del Reino de Asturias. Un establecimiento hotelero que ha venido ganando prestigio y reconocimiento público, con varias distinciones a modo de premios, por su buen hacer a lo largo de esos 25 años en ese enclave de la comarca asturiana de los Picos de Europa, marco de entrada al Paraíso Natural. Sin duda, el verdadero buque-insignia de la hotelería en el Oriente de la comunidad autónoma.

Con motivo de la señalada efeméride, y permítanme el atrevimiento, quiero elevar la voz para recordar a una persona que fue partícipe desde el minuto 1 en la puesta en valor de ese gran proyecto hotelero en la comarca del Oriente de Asturias. Me refiero a César Álvarez Montoto, el primer director del citado Parador de Turismo de Cangas de Onís, una persona que supo liderar adversidades -había recelo en buena parte de la sociedad canguesa en aquellos inicios- y convertir el lugar en uno de los puntos neurálgicos de la zona. Trabajo y profesionalidad, factores fundamentales para revertir las tiranteces iniciales.

Hoy en día, transcurrido ese trecho de tiempo, 25 años, el Parador de Villanueva es santo y seña de Cangas de Onís, gracias a la senda marcada desde que el proyecto saliera a la luz. Y ello nunca hubiese sido posible si al frente de la “sala de máquinas” no hubiese estado, hasta su jubilación, un director como Don César. Dejó su estela, como no podía ser de otra manera, sin menospreciar la labor que han venido despachando otros dirigentes en el susodicho complejo hotelero. Insisto, los primeros años no fueron nada fáciles, pero Álvarez Montoto -con raíces en el núcleo rural de Zardón-, supo manejar los tiempos con total acierto.

El Parador de Turismo “Monasterio de San Pedro de Villanueva”, con categoría de cuatro estrellas, en el año 2011 fue el octavo establecimiento de la red estatal con museo incorporado. Aunque por el camino ha perdido una estrella -en los inicios tenía cinco- el emblemático hotel ubicado en el antiguo y ex benedictino monasterio de San Pedro de Villanueva se ha convertido a lo largo de ese tiempo, desde que fuese inaugurado, en refugio de turistas extranjeros y españoles que llegan buscando tranquilidad y naturaleza en un entorno exquisito. Al Monasterio, declarado Monumento Nacional en 1907, se le agregó un ala de edificio de características arquitectónicas similares.

Por cierto, este sábado, día 8 de julio, coincidiendo con el 25 aniversario del Parador de Cangas de Onís se inicia la octava edición del Festival “Atardeceres Mágicos en el Claustro”, un ciclo de conciertos y actuaciones artísticas que tienen como escenario de lujo diferentes ubicaciones de los muros centenarios del Monasterio de San Pedro de Villanueva. La iniciativa cultural cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas de Onís, muy involucrado en la realización de actividades culturales en el entorno de Villanueva. Y es que la apuesta cultural ha venido siendo uno de los puntos fuertes del establecimiento hotelero desde que abriese sus puertas en 1998.