El Alcalde de Oviedo no destituirá a José Luis Costillas como presidente de la Fundación Municipal de Cultura, una solicitud que parte de una enmienda aprobada durante el Pleno de este miércoles con los votos de los concejales del PSOE, Vox y de los ediles que aún se mantienen fieles a Ciudadanos, Luis Pacho y Alfonso Pereira. La oposición y los concejales de la formación naranja consideran que Costillas no debe seguir al frente de la Fundación al convertirse en concejal no adscrito y anunciar que va a formar parte de la lista autonómica del PP, pero Alfredo Canteli no tiene previsto hacerles ningún caso y no va quitarle el cargo a Costillas. "Rotundamente no. Es una potestad mía, no del Pleno. Por un lado, como concejal está trabajando muy bien y por otro no podemos descabellar una institución tan importante como la Fundación Municipal de Cultura. Estará ahí mientras pueda estar, sin problema ninguno ”, asegura el Alcalde.

Alfredo Canteli también hizo referencia al Pleno del miércoles, el primero en el que sale adelante una iniciativa de la izquierda gracias a los votos de los dos concejales de Ciudadanos. Fue un Pleno bronco, y eso le dejó a Canteli muy mal sabor de boca. "Fue muy desagradable. Que personas como el señor Wenceslao López basen toda su intervención en el insulto no me gustó. Yo creo que tiene añinos ya para respetar a las personas y al Pleno. Se lo dije allí públicamente”, explica el Alcalde en referencia al portavoz socialista. “Los demás tampoco respetaron mucho, pero tienen menos peso. Un señor que fue Alcalde de Oviedo, que lleva en la política desde el año 1979 y que nunca ganó unas elecciones como mejor estaba era callado”, añade Canteli. El Alcalde fue más allá con las críticas al portavoz socialista. "Me dolió su forma de actuar. Me recordó mucho a su intervención del día que a mí me proclamaron Alcalde, que fue una intervención de desprecio y de insulto. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Él a ganar no aprendió, pero a perder tampoco”.