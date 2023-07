Oviedo reunirá a 120 estudiantes de física de todo el país en un encuentro en el que estará (online) el premio Nobel Kip Thorne

Oviedo se convertirá en epicentro de la física en España desde este miércoles hasta el sábado. Durante estos cuatro días, 120 estudiantes de grado, máster y doctorado, venidos de más de doce universidades de todo el país, participarán en el primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Física (ENEF 2023), que tendrá, entre sus ponentes y de forma telemática, al Premio Nobel y "Princesa de Asturias", Kip Thorne. Teniendo como principal propósito “ofrecer a los estudiantes algo más que aquello que se aprende en clase”, Cristina Balsells, presidenta del comité organizador del encuentro, resalta la importancia de este evento para formarse tanto académica como personalmente. “Llegar a ser un graduado en Física también debería suponer muchas otras cosas aparte de los conocimientos teóricos de las asignaturas. Por eso, siempre decimos que tenemos tres objetivos: aprender; conocer personas; y desarrollar distintas habilidades, como, por ejemplo, saber hacer un currículm efectivo y atractivo”, explica.

Así, con esta mentalidad, se ha ido dando forma a un encuentro que, a base de mucho esfuerzo, trabajo e ilusión, contará entre sus ponentes con grandes nombres de la ciencia nacional y extranjera. “Dijimos de soñar a lo grande, y ya cuando se nos fueran cerrando puertas bajaríamos los pies al suelo”, declara Balsells. Y es que, con mucho que ganar y sin nada que perder, el comité organizador nunca se puso límites y es precisamente esto lo que los llevó a convencer al Doctor Kip Thorne, Premio Nobel de Física 2017, Premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica 2017 y productor ejecutivo y asesor científico de la oscarizada película "Interstellar", para que diese una charla a los futuros físicos. Y su respuesta fue afirmativa. “Ha sido increíble. Todavía nos estamos preguntando cómo hemos sido capaces de que un Premio Nobel participe en nuestro encuentro”, confiesa entre risas Balsells, explicando que la clave para conseguirlo fueron los contactos. “Lo logramos todo a través de los contactos. Uno de nuestros compañeros de la Junta, que está en la misma línea de investigación que el doctor Kip Thorne, tiró de agenda, por probar, sin ningún tipo de expectativas, y al final respondió y nos dijo que sí”, celebra Balsells. La charla la dará a la distancia, de forma telemática, el miércoles a las 16.30 horas en el espacio Circus.

Ponentes de primer nivel

No obstante, el laureado astrofísico estadounidense no será el único ponente estrella que el comité organizador del encuentro, integrado por miembros del grupo de estudiantes de la Real Federación Española de Física, traerá el encuentro. Si bien es cierto que el miércoles el plato fuerte será él; el jueves lo será la doctora Marina Díaz Michelena, actual directora del Laboratorio de Magnetismo Especial del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). El viernes será el turno de la reconocida doctora Laura Lechuga, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), mientras que el sábado, el del laureado investigador y cofundador y director científico de Multiverse Computing, el doctor Romás Orus. Las ponencias se harán en el espacio Circus y el Palacio de Congresos y Exposiciones "Calatrava".

El elevado nivel de oradores, las diversas empresas colaboradoras -“sin las que no se hubiera podido organizar el evento”, puntualiza Balsells-, así como la amplia variedad de actividades sociales ya planificadas (excursiones, gincanas, talleres, espichas, etc.), fueron más que suficientes para captar el interés de los jóvenes desde el primer momento. “La acogida por parte del estudiantado ha sido espectacular. Uno de nuestros principales miedos era que no hubiese gente interesada, porque, al ser la primera vez, nunca sabes cómo van a reaccionar, pero ha sido espectacular. Llenamos plazas muy rápido. De hecho, fue tan rápido que ni siquiera nos dio tiempo a enviar los correos a las universidades, que es cómo actuamos cuando hacemos eventos grandes”, detalla Cristina Balsells, que también lamenta que se quedara gente en “lista de espera”.

La elección de Asturias

La selección de Asturias, y más concretamente de Oviedo, como sede para este evento pionero en España no ha sido casualidad. En la capital del Principado existen una serie de condiciones idílicas que, al unirse, la convierten en la mejor de las opciones. “Elegimos Oviedo porque es una de nuestras delegaciones más activas, y también porque hay bastante tradición y se hacen congresos a nivel nacional, e incluso internacional. Todo esto es importante, pero sin duda lo que más valoramos es poder tener un equipo humano potente y eso en Oviedo se daba muy bien", asegura. Balsells destaca la metorología como otro de los puntos a favor del emplazamiento: "Por la época de año, también es cierto que el norte es una de las mejores alternativas".