Canteli exige más apoyo al Principado para impulsar Oviedo como origen del Camino

En un verano de récord turístico, de lleno en las calles y en las terrazas hosteleras, Oviedo, insaciable, quiere más. El alcalde de la capital asturiana, Alfredo Canteli, reivindicó la ciudad como núcleo turístico gracias al empuje del Camino de Santiago, pero echó en falta un poco más de apoyo institucional. Más respaldo por parte del Principado. Lo hizo sin rodeos: "Desde aquí le reclamamos a la administración regional un apoyo más firme al Camino de Santiago que tanto puede aportar a la economía asturiana". El marco elegido para hacer esta reivindicación fue el stand que el consistorio tiene en la Feria Internacional de Muestras (FIDMA) que estos días se celebra en Gijón y que ayer organizó el "Día de Oviedo", retomando una tradición perdida hace años, la de que la capital asturiana tuviera un protagonismo especial durante la feria gijonesa.

Canteli hizo esta reivindicación acompañado de la alcaldesa de Gijón y anfitriona, Carmen Moriyón; del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño; y de dos símbolos de Oviedo: la ópera de Oviedo, representada por su presidente, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero; y del Real Oviedo, cuya comitiva encabezó también su presidente el mexicano Martín Peláez, eufórico tras el fichaje de Santi Cazorla. La llegada del futbolista de Llanera al conjunto azul fue, de hecho, protagonista en todos los corrillos.

En su defensa de la marca de "Oviedo, origen del Camino", para la que Canteli ve poco apoyo desde el Principado, el regidor señaló que se está convirtiendo en un importante imán turístico. "Vienen peregrinos de todos los sitios, no los ponemos nosotros en helicóptero en la plaza de la Catedral, quieren pasar por donde realmente inició el camino Alfonso II", aseguró.

Oviedo y Gijón, representados por sus alcaldes, trataron también de limar algunas de las asperezas del pasado. Lo dijo Carmen Moriyón. "Queremos y admiramos las cosas que le van bien a Oviedo, como su ópera, porque si le va bien también la irá bien a Gijón y a Asturias", afirmó la regidora. El guante lo recogió Canteli, defendiendo una tesis muy similar. "Hay que tender lazos porque si nos va bien también le irá bien a Asturias. En una región como esta, de un millón de habitantes, debemos compartir muchas cosas", aseguró. El líder del Ayuntamiento carbayón puntualizó que nunca tuvo tiranteces "ni con la anterior alcaldesa (Ana González), ni con Carmen Moriyón en su anterior etapa en el consistorio, de hecho, le tengo cariño".

Al final del acto, para dar muestras de esa buena relación y unidad todos se hicieron fotos junto a la réplica de la estatua de Mafalda que estos días habita la entrada al stand de la capital asturiana en la FIDMA; también bebieron sidra de Gascona y alguno probó los bollos preñaos "made in Oviedo".

Aunque también hubo lugar para asuntos menos festivos y algo más alejados de la ola turística. Uno de ellos, recurrente desde hace tiempo, fue la firma del próximo convenio de La Vega con el Ministerio de Defensa. Falta solo un pequeño trámite para que ese terreno, en pleno corazón carbayón, vuelva a latir con espacios culturales y empresariales. Solo restan unos pequeños flecos para desbloquear el asunto. "Hay una cláusula que Defensa quiere meter, así que depende de ellos (en alusión al Ministerio), pero lo importante es que esto no se pare", aseguró el regidor. La firma del convenio estuvo a punto de ser aprobada en el pleno municipal de julio, pero, precisamente, ese problema burocrático retrasó del desenlace. Lo que no está tan claro ahora es que el asunto pueda pasar por el Pleno de septiembre. No obstante, Canteli le restó importancia a los plazos. "Lo que esperamos es que para el otoño ya se pueda firmar, pero después de tanto tiempo parado un mes para arriba o un mes para abajo no va a ningún sitio", aseguró.

Fue la oposición municipal la que en julio advirtió de que el documento que el equipo de Gobierno quería llevar al pleno estaba incompleto. Falta especificar que la vivienda que va a promover Defensa (ahora a través del Ministerio de Transportes) va a tener el carácter de pública y asequible. El portavoz del PSOE, Carlos González Llaneza, que participó en la visita institucional a la Feria, aseguró que "el hecho de que el cien por cien de la vivienda vaya a ser pública es un cambio sustancial, por lo que al convenio aún le queda mucho recorrido". Similar análisis hizo Gaspar Llamazares, de IU-Convocatoria por Oviedo, "lo que provocó el aplazamiento de la aprobación del convenio ha sido la actitud del ministerio de Defensa, parece que ahora se puede desbloquear".