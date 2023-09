El Ayuntamiento eleva a 55.000 euros la ayuda a LibrOviedo, 20.000 más que en años anteriores

El Ayuntamiento destinará 55.000 euros para contribuir a la organización de la feria LibrOviedo, 20.000 más que en ejercicios anteriores. Esta subvención sirve además para colaborar en la puesta en marcha de la feria LibrOviedo Infantil, que se celebrará por primera vez a finales de este año con el objetivo de acercar la lectura al público infantil y juvenil. La concejala de Educación y Deportes, Conchita Méndez, y la presidenta de la Asociación de Libreros de Oviedo, Mar Prieto, que además es la cabeza visible de la feria literaria, cerraron esta semana el acuerdo con la firma del convenio de colaboración entre las partes.

"Con esta ayuda se pone de manifiesto la firme apuesta de la concejalía de Educación por la promoción de la cultura en general y por la de la lectura en particular", explica Conchita Méndez. La edil considera que LibrOviedo, que ya es un clásico en la programación cultural ovetense, "no solo se debe mantener como un fijo, sino que debe crecer y mejorar con el fin de alcanzar un público que hasta ahora quizás no se veía muy representado". Precisamente con este objetivo se va a estrenar este año la feria del libro infantil, que pretende convertirse en un punto de encuentro del público adolescente con sus libros y sus autores favoritos.

Los organizadores de la feria del libro consideran que abrir el abanico a los más jóvenes es totalmente necesario. "Los adolescentes están en una edad crítica para el abandono de la lectura y lo que se busca es atraerlos. En este sentido, aparte de los propios libros, se organizarán actividades por parte de la asociación para hacerles más atractiva la feria", asegura Mar Prieto. En este sentido, durante el desarrollo de la cita literaria que tendrá lugar a finales de este año habrá presentaciones de libros por parte de los autores más reconocidos, debates, jornadas de todo tipo, concursos, premios para los participantes y actividades infantiles, entre otras muchas cosas.

La primera de las ferias LibrOviedo 2023 se celebró entre los días 3 y 7 de mayo de este año manteniendo el éxito de ediciones anteriores. En total, hubo más de 11.000 visitantes y se vendieron más de 2.000 ejemplares. "Este convenio que se acaba de firmar, además de promocionar la cultura, tiene un importante componente de promoción económica al apostar por la compra en librerías locales y en el comercio de proximidad", dice Conchita Méndez. No en vano, la Asociación de Libreros de Oviedo, destinataria de la subvención, reúne a un sector importante del tejido empresarial cultural del municipio.