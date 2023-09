La portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, hace un repaso de algunos asuntos que están marcando el inicio del mandato municipal.

–Haga una valoración del inicio de mandato.

–Estamos en la búsqueda del consenso del que habla el señor Canteli. Su concepto del consenso nos tiene realmente impresionados. Es una apisonadora tomando decisiones, que las sentencia con un "mientras yo sea alcalde". Oviedo no es el feudo del señor Canteli, pese a que los vasallos de IU le rinden pleitesía. La oposición de Vox va a ser firme frente a todas las decisiones que se tomen alejadas de los intereses de los ovetenses.

–La Vega es uno de los temas recurrentes en Oviedo.

–La Vega es la "Historia interminable" que el PP de Canteli maneja de manera recurrente y electoralista; una muestra del triunfalismo que tanto anhela. En Vox estamos a favor de la firma de un convenio que construya futuro para Oviedo, pero no admitimos ni imprecisiones, ni oscurantismo, y exigimos garantías y una gestión eficaz. No hay una valoración de los terrenos de la Fábrica de Armas ajustada a la realidad, no existe un estudio económico-financiero y no hay programación temporal. Solo nos ofrecen humo y saldos. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar los ovetenses? Nuestra postura es firme, los terrenos de la Fábrica de Armas deben formar parte de la estrategia global del concepto de ciudad, deben entenderse como históricamente lo han sido, como ámbito de generación económica y creación de empleo.

–¿Y el futuro de la plaza de toros?

–El abandono al que ha sido sentenciada la plaza de toros es un delito contra el patrimonio cultural de Oviedo y de Asturias, la han dejado morir para luego poder enterrarla. Nos preguntamos si no es una estrategia en la línea de las declaraciones del señor Canteli, negando su uso como coso taurino, que es para lo que fue construida. Una vez más el autoritarismo del "mientras yo sea alcalde". De nuevo ordeno y mando, ausencia de consenso y restricción de la libertad. En Vox no vamos a tolerar la imposición. La plaza de toros debe pensarse como un espacio ligado a la tauromaquia y en el que, por supuesto, tengan cabida más usos culturales para todos los ovetenses.

–¿Qué hay que hacer con el aparcamiento de La Escandalera?

–Curioso que el equipo de gobierno justifique lo injustificable, alegando que la prórroga de la concesión se debe a que el aparcamiento de La Escandalera es indispensable. ¿Cuándo es indispensable? Cuando ellos lo deciden, porque han cortado su acceso para colocar un gran escenario el primer día de San Mateo, provocando un caos circulatorio. No es cuestión solo del aparcamiento, porque entran en juego más factores como el Paseo de los Álamos, y la utilización de fondos europeos para implantar la Zona de Bajas Emisiones. Vox realizó una pregunta en el pasado Pleno sobre el coste que iba a suponer para el bolsillo de los ovetenses esta maniobra de última hora y la respuesta fue que no lo habían calculado. Pedimos al PP de Canteli transparencia y compromiso real con Oviedo y los ovetenses.

–¿Tiene solución el complejo del Calatrava?

–Es un lastre más para los ovetenses, una operación de la que vamos obteniendo información a cuentagotas. De nuevo parece que el PP de Canteli va a hacer un negocio redondo, pero auguramos una deuda más para las arcas públicas ovetenses, el tiempo pasa y el importe adeudado por concepto de IBI no se cobra. Desde Vox percibimos un empeño en la adquisición parcial de un inmueble en dudoso estado, a la que se suma una ausencia de estudio de mercado, de rentabilidad o de utilidad. ¿Van a poder destinarse las plantas comerciales del Calatrava al uso que anuncia el equipo de gobierno teniendo en cuenta la arquitectura interior del mismo? Veremos.