El recuerdo a Érika y el doble asesinato de Madrid redoblan el mensaje de los premios "Meninas" 

"Se acabó. Ahora ya España es otra, la violencia machista ya no cabe, porque no podemos seguir soportando el terrible dolor que nos produce ver como año tras año siguen repitiéndose esos maltratos, esas vejaciones y esos asesinatos", comenzó Delia Losa, Delegada del Gobierno en Asturias, en los Premios "Meninas 2023" –promovidos por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y que se entregan en todas las comunidades–, excusándose por su vehemencia. "No guardéis silencio, alertad y denunciad toda sospecha de maltrato, no dejemos pasar las amenazas, las señales están ahí, esto es un problema de todos", indicó Losa en un acto que estuvo marcado por los crímenes que tuvieron lugar durante la madrugada del lunes en Madrid. Una madre de 25 años y su hija, de 5, fueron presuntamente asesinadas por la expareja de la mujer y padre de la menor. Con ellas, suman un total de 1239 mujeres que murieron "a manos de hombres que las consideraban de su propiedad" desde el año 2003 en que se inició el recuento, aseguró Losa.

El centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales fue galardonado con el "Meninas 2023" en un reconocimiento donde tampoco faltó el recuerdo de Erika Yunga, de 14 años, asesinada en 2022 a la puerta de su casa cuando regresaba del instituto de Secundaria de La Ería. Y precisamente este centro es uno de los galardonados con la mención de honor, no sólo por sus talleres de sensibilización contra la violencia de género, sino también en forma de "sentido homenaje por parte de las instituciones del Principado de Asturias", indicó María Moreno, asesora de Coeducación del Instituto Asturiano de la Mujer y presentadora de los premios. Una velada en que también se destacaron los esfuerzos de la Guardia Civil, a través de sus equipos Viogén de las localidades de Oviedo, Gijón, Llanes, Langreo, Mieres, Pravia, Avilés y Luarca, que recibieron asimismo una mención de honor "Menina". "Este reconocimiento nos anima a continuar el rumbo, impulsa nuestro ánimo y renueva nuestra ilusión", afirmó Elena Menéndez, de la compañía de Pravia, que recogió el diploma como representante del cuerpo. Una lucha de la que igualmente forman parte equipos de la Policía Nacional y Policía Local. Ambos equipos recibieron mención, los primeros en la persona del subinspector de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Comisaría de Gijón, José Luis Magadán que quiso hacer partícipes a "todos sus compañeros" y los segundos a través de la Policía Local de Mieres. Menciones de honor también las recibieron Javier Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Oviedo; Manuela Suárez Granda, coordinadora contra la violencia de género del Instituto Asturiano de la Mujer; la asociación de Mujeres para la Reinserción Laboral "Xurtir" y la asociación "Mujeres en modo ON Violencia de Género".