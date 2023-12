La concejal y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, tras las declaraciones del Alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, en las que sacó pecho porque nuestro municipio "aparece en los rankings como una de las ciudades más seguras", ha advertido que "hace trampa porque solo muestra lo que le interesa y no la realidad".

"En VOX ya estamos acostumbrados a estas declaraciones pomposas y por ello nos vamos a los datos oficiales”, comenta Peralta, quien aporta los datos oficiales del balance de criminalidad del tercer trimestre en Oviedo y que, según fuentes del Ministerio del Interior, “se han incrementado en un 100% los homicidios dolosos; en un 20% los delitos contra la libertad sexual; en un 80% las agresiones sexuales con penetración; robos con fuerza en un 25,3% y hasta un 32,1% el tráfico de drogas… y podríamos seguir. Es fácil hacer la media y sacar provecho de los indicadores que han disminuido, pero es maquillar la realidad; el equipo de gobierno debería estar reflexionando en todo lo referente a Seguridad Ciudadana".

Con esto "no estamos diciendo que recaiga en ellos la culpa de que aumenten los delitos", dice la edil de VOX Oviedo, "pero sus declaraciones de falsa euforia solo encubren las nefastas cifras delincuenciales del país desde que el partido socialista está en el gobierno. A nivel nacional los delitos aumentan, especialmente los que generan más alarma social como los homicidios, delitos contra la libertad sexual, etc., y Oviedo no va a ser una excepción. Pero caer en el error de felicitarse es otra cuestión. Quedarse en el total de delitos donde cuenta lo mismo un hurto en un supermercado que una agresión sexual con penetración es desconocer totalmente en qué consiste la Seguridad Ciudadana".

Sonsoles Peralta comenta que "hay cien agentes menos de los necesarios y mientras nos presentan un Plan de Seguridad Especial para fiestas, el Ayuntamiento arregla la falta de efectivos a base de talonario, porque el que haya menos agentes por nuestras calles nos supone que hay que pagar un millón de euros en horas extra. Quizás al equipo de gobierno del PP de Canteli le parezca justificado este coste, pero VOX considera que lo que está es mal gestionado cuando cubrir las plazas vacantes se dilata en el tiempo por causa de recursos y sentencias judiciales, estando en manos del equipo de gobierno la modificación de las bases del concurso para evitar estos retrasos. Estas Navidades van a salir muy caras a los ovetenses entre el dispendio en luces y las horas extras de las fuerzas de seguridad", concluye Sonsoles Peralta.