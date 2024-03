El Consejo de Ministros no concede los dos indultos a la Hermandad del Cautivo

No habrá indultos esta Semana Santa para la Hermandad de Jesús Cautivo. El Consejo de Ministros decidió ayer no otorgar la medida de gracia a los dos presos para los que la cofradía había pedido la libertad. El Cautivo, que sale mañana Jueves Santo en procesión por las calles de Oviedo, no podrá celebrar este año su tradicional hito. La hermandad logró el primer indulto para un preso hace 25 años y el último, el año pasado. De la medida se benefició aun preso leonés que había sido condenado por un delito contra la seguridad vial.

Este año no corrieron la misma suerte los candidatos propuestos por la hermandad con sede en la Basílica de San Juan el Real. La primera es una mujer ovetense de mediana edad que se encuentra cumpliendo el tercer grado tras haber sido condenada a un año de cárcel por estafa. Pese a estar ya trabajando tendrá que esperar unos meses más para obtener la libertad definitiva. La segunda petición de indulto fue para un veinteañero latinoamericano condenado a tres años de cárcel por un delito contra la salud pública. El joven terminará su condena al final del verano.

En la hermandad recibieron con resignación la noticia y se centran ahora en ultimar los detalles de la procesión de mañana. Sus preparativos son también espirituales, con continuos rezos para que les respete el tiempo.