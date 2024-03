Enrique Llorián: "Un grupo de oligarcas rusos influyó en el sí al brexit"

"Un grupo de oligarcas rusos influyó en el resultado afirmativo al brexit, en Gran Bretaña. La influencia de Putin en Europa y España está fuera de toda duda". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el profesor Enrique Llorián, autor del libro "Operación títeres", que cuenta la investigación de una operación de los servicios de inteligencia rusos para influir en la política de Occidente.

A Llorián le acompañó Javier González-Vega, analista y asesor de política internacional, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, que ayer estuvo en la doble vertiente de especialista en la materia, y de amigo del autor, con el que coincidió en el colegio.

"Lo que hace Rusia no tiene nada de extraño. Los servicios secretos han existido siempre, desde tiempos de los romanos, su actividad es consustancial al poder de los estados. No me gusta demonizar en exceso lo que hace Rusia, no es tan diferente de otros estados", indicó González-Vega, que destacó la coincidencia de que ayer mismo el Tribunal Superior de Londres dio al activista y periodista australiano Julian Assange hasta el 20 de mayo para recurrir su caso ante el Reino Unido y rechazó dar luz verde a su extradición a Estados Unidos, país que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática. "Con la desaparición de la URSS, Rusia se vio debilitada frente a Europa y Estados Unidos, y trató de contrarrestar esta pérdida de influencia", manifestó Llorián, que en su libro cuenta la investigación de una operación de los servicios inteligencia rusos para influir en la política interna de Occidente, con planes como provocar el "Brexit" de Reino Unido. Llorián y González-Vega coincidieron en que Rusia siempre desarrolló una intensa labor de espionaje, "y ahora Rusia con mayor motivo", señalaron. "No es tan fiero el león como lo pintan", recalcó Javier González-Vega en referencia al presidente Putin. "El brexit es algo que surgió de los británicos y hubiera triunfado igual; probablemente Trump también habría ganado, como es muy probable que gane este año, por la coyuntura de Estados Unidos y la debilidad del Partido Demócrata", remarcó el catedrático.