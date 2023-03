Cervera busca el camino a la pólvora: su explicación sobre la crisis de goles del equipo

La mentalidad pragmática de Álvaro Cervera se interpone en cualquiera de sus análisis. Es resultadista, de eso no hay ninguna duda. En realidad, como la mayoría de los entrenadores. Su misión es encontrar el camino más recto al triunfo. Él domina un guion en el que el equipo defiende con fiereza y limitas las opciones de los rivales. A partir de ahí, puede haber matices. En las últimas semanas, ha intentado dar a los suyos un plus con la pelota. Quiere un equipo más sereno con el balón. Lo ha conseguido, el equipo ha mejorado en los dos últimos partidos, aunque el tesoro conquistado solo ha sido de tres puntos sobre seis. Pero el entrenador cree en este camino.

"Hemos jugado bien de las dos maneras, cuando utilizamos dos delanteros arriba y cuando hemos optado por uno más en el medio", explica el entrenador de los azules. "Ahora nos va mejor en el juego. El fútbol no tiene una tecla mágica, hay un rival que te estudia y te impide las cosas. Se puede jugar de las dos maneras. Lo que hay que tener claro es cómo vas a hacerlo". Sigue Cervera con su argumentación: "Lo que vi es que necesitábamos más agilidad con el balón. Nuestros puntas nos son delanteros del tipo Benzema, para que nos entendamos, que estén haciendo paredes, sino hombres de área. Y con el último cambio decidí que metiéramos a uno más para la construcción".

Así que Cervera muestra su libreto con seguridad. Quiere un equipo que, sobre todo, defienda con orden. Y, ahora, la novedad es que pretende que además se cuide mejor el balón. De ahí esa posición en las últimas semanas de Hugo Rama. Una inclusión que repercute, así lo desvela, en la apuesta por Montoro. "Para mí, Ángel siempre ha estado bien. Lo que pasa es que cuando jugábamos con dos puntas no lo usaba, porque buscaba un equipo más sólido. No lo ponía pero estaba bien. Lo mejor es que hemos mejorado en fluidez en el juego sin perder la eficacia defensiva. El problema es que no conseguimos marcar, y es un problema del equipo", analiza.

Llega ahí Cervera a la clave en todo esto. A aquello que le impide al equipo despegar de forma definitiva: su incapacidad para anotar. Es el menos goleador de la Liga y el único equipo del fútbol profesional que no ha conseguido dos tantos en un mismo encuentro. El entrenador da la impresión de morderse la lengua cuando hace referencia a la configuración de la plantilla, aunque acaba soltándolo: "Hay varios factores: no llegamos mucho, cuando lo hacemos no acertamos… Y hay algo más profundo que hay que corregirlo en el futuro. A este equipo le falta gol. Tiene dos grandes goleadores de renombre, Bastón y Enrich, pero a partir de ahí… No hay centro del campo goleador y los extremos centran bien pero no tienen una trayectoria de marcar. El gol se compra. Somos un equipo con buenos futbolistas en otros registros, pero no en el gol".

No obstante, Cervera se mete en el mismo saco cuando incide en la cuestión ofensiva. En concreto, en por qué a Bastón le cuesta tanto marcar: "Hace un trabajo tremendo, los contrarios lo padecen. Y es verdad que no llegamos mucho. Borja es un jugador de área. Hay otros delanteros que pueden tener otros registros, él es de área, de definir al primer toque o con dos. Nosotros no generamos lo suficiente para que él sea feliz".