La sorprendente oferta que rechazó Tomeu Nadal: fichaje en la lista electoral de un partido político

El hasta el 30 de junio portero del Oviedo Tomeu Nadal (jugará a partir de entonces con el Tenerife) es un futbolista diferente, alejado de los estereotipos. Posee una marca de ropa de porteros, TwoFive, a la que le va muy bien. Además, tiene inquietudes más allá del fútbol: estudia Ciencias Políticas y, por su carácter y esa pasión por la política, le conocían como «el Alcalde de Albacete» en el vestuario manchego.

Consumido su contrato con el Oviedo, le han llegado varias propuestas. Ha sido tentado para comenzar su carrera como director deportivo y, como reveló el meta en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, incluso recibió una propuesta en las pasadas elecciones para entrar en un Ayuntamiento. "Ya había habido algún acercamiento antes, pero ha sido de cara a las últimas municipales. Recibí una oferta las pasadas elecciones para entrar en un Ayuntamiento, pero por ahora quiero seguir jugando", explicó el portero del Oviedo. Tomeu, que no revela el signo político de la oferta, contó que "solo diré que era para ir el tercero en la lista y que, vistos los resultados, hubiera entrado. Eso sí, en la oposición (risas).

Nadal, que dice que no piensa "estirar el chicle" con su carrera y que no sabe si le quedan "2, 3 o 4 años", ya tiene pensado su futuro: le gustaría ser director deportivo: "Me estoy sacando este año el título. Nos pegamos una buena paliza los lunes Montoro y Morcillo (defensa del Avilés) y yo para ir a las clases presenciales en Madrid. Salíamos de casa a las 6 de la mañana y llegábamos más tarde de las 10 de la noche. Pero mereció la pena, me gusta la gestión deportiva y he aprendido mucho. Ahora solo me queda el proyecto".