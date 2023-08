El Oviedo hace los deberes: plantilla completa, pero sin desconectar del mercado

La Segunda División calienta motores en la semana del regreso a la competición. Y lo hace con la misma sensación caótica que en los últimos años: equipos en plena construcción, fichajes por inscribir, negociaciones en el aire… No por repetido se hace normal que los equipos compitan con una plantilla que poco se parecerá a la que termine de formarse a finales de agosto, cuando el mercado eche el cierre. Pero el Oviedo es diferente. Navega a contracorriente el equipo azul en el mar de urgencias y horas frenéticas de mercado. La idea era contar con la plantilla hecha lo antes posible y puede darse incluso la situación de que el 100% de los futbolistas que defiendan el escudo del Oviedo esta temporada estén ya entrenándose en El Requexón a comienzos de agosto.

Una situación insólita si se mira lo sucedido los últimos años en el club azul donde, por ejemplo, se certificó el fichaje de Gastón Brugman pasada la 1 de la madrugada del 1 de septiembre. Rubén Reyes era de los que decía que no había prisa por configurar los equipos y que había que jugar con los tiempos del mercado. Pero ahora Pachuca, que se mueve por el comercio futbolístico como pez en el agua, ha optado por otra estrategia: la de hacer los deberes con tiempo.

La plantilla disfruta ahora de dos días de descanso y mañana se plantará en El Requexón para ponerse a las órdenes de Cervera con el foco puesto en el primer rival liguero, un Tenerife que apunta a estar en el amplio pelotón de aspirantes. Y el técnico recibirá a sus muchachos con la satisfacción de contar con todas las piezas a su disposición. Con un par de matices. Uno, la lesión de Álex Millán deja al cántabro sin una de las piezas llamadas a ser importante durante la temporada. Dos, la presencia de Javi Mier (por el que se ha interesado el Huesca, entre otros) solo se mantendrá temporalmente, hasta que el centrocampista encuentre otro destino.

Así, Cervera ha tenido la satisfacción de haber podido trabajar durante semanas con el grueso de la plantilla y ahora podrá incrementar el nivel en cuanto encuentre ubicación a Seoane, el fichaje más ilusionante de este verano. Esa será ahora su principal misión.

Las cosas parecen encarriladas pero eso no significa que la actividad cese por completo en las oficinas. Está la operación salida, centrada ahora en Javi Mier. Y, además, se mantendrá la atención puesta en el mercado. La plantilla está completa y el tope, hoy por hoy, no da para más alegrías, pero siempre surgen oportunidades a las que conviene atender.

Semana para probar el once. Será a partir de mañana cuando el equipo centre el tiro en el primer rival. Se acabaron las balas de fogueo, empieza lo serio. Y el Tenerife no lo pondrá fácil. La semana servirá para ultimar los detalles de la cita inicial, entre los que se encuentra la trascendente decisión de elegir un once inicial.

La portería suscita las primeras dudas. Braat fue el portero más empleado el curso pasado pero ahora ha llegado Leo Román, internacional sub-21 que ha dejado buen sabor de boca en las pruebas estivales. La lesión en la clavícula de Braat al final del curso pasado dejó a Román con un cuerpo de ventaja, aunque la rápida recuperación del francés ha acortado la misma. Los dos parecen partir en igualdad de condiciones para el estreno.

Menos dudas radican en la defensa. Lucas, Costas, Calvo y Bretones, siempre que no haya lesiones, parten como titulares. Como Luismi de balanza en el medio. Mañana debería reincorporarse al grupo tras su golpe en Ribadeo. Es esencial para Cervera. A su lado, dudas. Camarasa parece el compañero perfecto, pero el técnico también le ha ubicado en la media punta, lo que da opciones a Jimmy, uno de esos futbolistas muy del gusto del entrenador.

Tampoco presentan dudas los flancos: Viti y Moyano son justo lo que pide el técnico. Bastón será, salvo sorpresa, el nueve, aunque queda por ver quién le acompaña. Está la opción ya comentada de Camarasa, aunque Paulino también puede hacer esa misión. Si Cervera opta por otro delantero más puro, Alemão y Masca ganarían enteros. A partir de mañana, será el momento de probar las cosas en serio. La Liga ya está aquí y el Oviedo de los despachos llega con los deberes hechos con antelación.