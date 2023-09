Hugo Rama ya es titular en el Deportivo. Él fue el penúltimo futbolista en salir del Oviedo en el pasado mercado de verano, puso rumbo al Deportivo de la Coruña, en Primera RFEF. y tras debutar en la segunda jornada, en la tercera ya ha podido jugar de titular. Desde Coruña, el media punta no se olvida de su paso por Oviedo y, en especial, de la situación de su excompañero Víctor Camarasa, al que le une una gran relación personal, “es un jugador con el que me llevo muy bien y una estupenda persona. De hecho, cuando tenía las ofertas para salir él me aportaba siempre su punto de vista, su forma de verlo”, según explicó en una entrevista en el Diario As.

Para Rama, Camarasa “ha tenido muy mala suerte porque es un jugador de Primera, pero de Primera de la parte alta, y por culpa de las lesiones está en Oviedo. Para la cabeza, eso es jodido. Tú sabes que no estás al cien por cien. Una semana, dos, un mes… Lo pasas, pero verte así tanto tiempo no es fácil”. Y añadió: “Creo que él no se veía bien y al final decidió parar. Pienso que es lo mejor que pudo hacer, todos los que lo queremos y valoramos vamos a estar a su lado. Y, sobre todo en este tipo de casos, ayudarlo en lo que haga falta”.