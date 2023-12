El bisturí del Oviedo: Que no cunda el pánico, el Oviedo sigue estando a solo un partido

Es innegable que la imagen ofrecida por el Oviedo ayer en Villarreal no fue la misma que la de los últimos choques de los carbayones. El empate, a pesar de ser goloso por haberlo logrado tirando de épica, sienta como un jarro de agua fría entre los seguidores azules, que tenían la esperanza de comerse las uvas a uno o dos puntos del ansiado play-off. Sin embargo, tampoco se debe pecar de pesimista. Hay que tener en cuenta que desde que llegó Carrión, el equipo ha respondido. Por no hablar de la cantidad de bajas que arrastra el equipo, algo prácticamente insostenible y que obliga a los azules a jugar con lo puesto y sin casi opciones de recambio. La pizarra que ha planteado Carrión es sólida en defensa y efectiva en ataque, a pesar de no haber contado con ese toque de suerte que se necesita en un partido tan reñido. Jugadores a los que les faltó algo, no se sabe el qué, para poder imponerse en el levante ibérico. No obstante, no es momento para caer en la negatividad. Hace quince jornadas, el Oviedo buceaba en el descenso y con el empate está a una buena actuación de meterse en la pelea por volver al sitio del que nunca debió salir. Ahora, a pensar en el mercado y en armarse como es debido para pelear una segunda parte de la temporada consistente que permita a los azules luchar por el ascenso, aunque como bien dice el míster, los mejores fichajes serían los que ahora mismo reposan en la enfermería carbayona.

"Gracias, Mago": El Villarreal homenajea a Cazorla en la previa El Villarreal homenajeó ayer en los prolegómenos del partido a uno de sus mayores iconos. Santi Cazorla recibió varios detalles por parte de la Asociación de Peñas de Villarreal (APV) antes de que los jugadores azules saltaran al campo de La Cerámica para disputar el encuentro frente al filial amarillo. «¡Nuestro mago ha recibido el aplauso y el cariño de la afición!», escribieron desde la cuenta de Twitter del submarino amarillo. Santi Cazorla (Lugo de Llanera, 1984), jugador del Real Oviedo, hizo historia en el fútbol español, especialmente en el Villarreal, donde es todo un ídolo y fue incluido en el mejor once de la historia del club. Allí llegó en 2003 y, tras su marcha a Inglaterra, al Arsenal, donde también es venerado, volvió en 2018, con 34 años, para jugar dos temporadas más en las que rindió a un nivel mucho mayor del esperado, llegando incluso a regresar a la selección española tras superar un periodo muy complicado por las lesiones. Viti bien podría ser el portero de Oviedo El día que Viti decidió salir de Laviana hacia El Requexón, alguna fuerza sobrenatural debió rozarle para hacer de él un jugador polivalente total. No sería de extrañar que fuera el típico que organiza los «amigos invisibles» y preparara las cenas de Navidad dentro del club. El extremo lavianés tuvo que jugar ayer en el lateral de la zaga ovetense para suplir la baja de Lucas Ahijado con bastante acierto hasta que fue sustituido por Sesé. La cantidad de kilómetros que tuvo que recorrer por esa banda derecha otorgan al canterano la tranquilidad para pasar unas buenas fiestas. Cortó balones, llegó arriba para centrar... La bala de Laviana se movió más rápido que la propia cámara de realización de LaLiga. Cada vez que esta cambiaba de plano, allí estaba el «7» del conjunto azul. Un físico meritorio que refleja a la perfección el modo de trabajar de Luis Carrión durante las mañanas gélidas de la ciudad deportiva carbayona. Leo Román, en su línea Si ayer Leo Román hubiera tenido un mal día (suele tener pocos por no decir ninguno, algún día tocará), la goleada del filial amarillo hubiese sido mayúscula. Ontiveros, Forés (autor del tanto levantino) y Pascual no dejaron de probar al portero ibicenco, que excepto en el gol, precedido de un enorme error defensivo e imparable para el guardameta azul, se encontraron con un muro infranqueable. Román es sin duda uno de los mejores jugadores de la escuadra carbayón en lo que va de temporada, con unos números que lo destacan como uno de los tres mejores porteros de Segunda División. Un campo de Primera con entrada de Regional El partido de ayer tuvo que ser una pesadilla para cualquier daltónico. Ya lo fue para los espectadores con una visión sin anomalías. La vista se iba continuamente a la grada y no al verde del césped. Los asientos de color amarillo «Piolín» del estadio de La Cerámica del Villarreal estaban vacíos prácticamente en su totalidad, algo poco habitual en los partidos de Segunda División. Pero claro, no se puede pretender que un campo en el que juega un equipo de Primera tenga una buena entrada con el filial. Es de entender. Y es precisamente ahí donde entra el debate. Si bien es cierto que los equipos «B» suelen tener un buen fútbol, debido a las ansias de tener una oportunidad con «los mayores», sus entradas y seguimiento bien podrían considerarse más propios del fútbol regional. Es más, hay partidos en campos de arena con más ambiente. Ayer, aunque se desconoce la entrada exacta en el campo, no debió sobrepasar el millar de espectadores, de los cuales muchos de ellos iban vestidos de azul.