Agustín Lleida, director general del Oviedo, estuvo hoy en la sala de prensa del Carlos Tartiere en la presentación de Santiago Homenchenko como nuevo futbolista azul. El director general trató de todos los aspectos que rodean al club, además del mercado de fichajes, incluido el estado de la ciudad deportiva para la que, como publicó hoy en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, ya se valora una finca situada en La Manjoya de 70.000 metros cuadrados que ofrece mayor facilidad en los tiempos.

El director general ofreció su explicación sobre este asunto: “A día de hoy no hay nada oficial que comunicar en cuanto a la ciudad deportiva. Buscamos la mejor opción por situación, económicamente, de metros, de tiempos… Cuando tengamos algo que reúna esas condiciones lo comunicaremos”, empezó su razonamiento Lleida, que prácticamente descarta la opción de Latores: “Si encontramos otro lugar mejor que Latores lo valoraremos, porque esa posibilidad está difícil. Lo de Latores si hubiera sido más viable y avanzado con más velocidad… Pero nuestra labor como club es tener una ciudad deportiva de primer nivel, acorde con Pachuca. Y al ver que Latores no avanza debemos buscar otra que ofrezca metros, ubicación y sobre todo acorte los tiempos”.

Además, se refirió Lleida al acto que celebró el club hace once meses anunciando la futura ciudad deportiva en Latores: “Cuando hicimos ese acto pensábamos que sería diferente. Ahora vamos a revisar muchas cosas antes de hacer un acto así. Había un proyecto que no pudimos llevar a cabo y exploramos otras opciones. Es como los fichajes: tratan de cerrar muchos y si no se hacen no me siento engañado, se busca otra opción y no pasa nada”.