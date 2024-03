Canteli avisa al Oviedo por la ciudad deportiva: "Habrá un antes y un después en las relaciones"

Para el Oviedo, y según comenta Martín Pelaéz, presidente de la entidad, la ciudad deportiva azul es una prioridad para el club. Hace unos días, en un encuentro en LA NUEVA ESPAÑA, Peláez aseguró que "hoy en día, la prioridad es la ciudad deportiva y ya después llegará la Universidad del Fútbol. Queremos una ciudad deportiva en la que todos podamos estar juntos, estar todos unidos es importante para nosotros".

El tema es que no se sabe dónde estará situada. Oviedo puso muchas opciones encima de la mesa y Pachuca, grupo inversor del club azul, aceptó. Sin embargo, los tiempos no son los que el Oviedo querría y la cosa parece estar en stand by. Es por ello que Siero, con su alcalde Ángel García, "Cepi", a la cabeza, impulsó una campaña para llevar la ciudad deportiva a su concejo. No llevarla, porque ya está ahí, El Requexón; si no ampliar la ya existente.

Esto no parece haber gustado a el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien en una entrevista en la Cadena Cope, ha expresado que, “si se van de Oviedo habrá un antes y un después en las relaciones, inevitablemente".