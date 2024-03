Carrión habla de las controvertidas expulsiones del Oviedo-Racing: “Para mí no son tarjeta ninguna de las dos”

Luis Carrión entró en la sala de prensa tras el empate entre el Real Oviedo y el Racing de Santander. Su equipo no fue capaz de marcharse con los tres puntos contra un gran Racing, pero la imagen ofrecida por los azules fue buena.

El partido. “Un empate no es algo que celebraremos nunca. Podíamos haber hecho más daño. Hemos empezado bien el partido y después el tema de las expulsiones. El equipo ha dejado todo en el campo y buscando los tres puntos”.

Arbitraje y las dos expulsiones, una a cada equipo. “No soy de hablar de árbitros, pero creo que se debería mirar mejor. Son dos equipos que no son agresivos, para mí no son ninguna de las dos”.

Actitud. “Hay días que he ganado y he estado menos contento que hoy. He visto al equipo muy cansado y eso indica que quieren llegar alto. Hay que ir a Alcorcón a ganar”.

Leo Román. “Muy bien, ha tenido intervenciones correctas. Todos muy bien en general”.

Cazorla. “Ha terminado muy cansado, pero él es capaz de todo. Sabe asociarse bien. Una ilusión enorme y ha corrido como un niño”.

Penalti no pitado al Oviedo. “Lo he visto y es interpretable, pero no hablo de árbitros”.

Futuro y objetivo. “Si algo tengo claro es que vamos a estar ahí. Tenemos que seguir en esta línea”.

Banquillo. “Tengo la sensación de que soy injusto con los jugadores que no juegan. Siempre han tenido minutos buenos y es una pena, pero tengo que elegir onces”.