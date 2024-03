"En Oviedo he encontrado un sitio donde ser feliz": el fichaje más orgulloso de su decisión en verano

La actual temporada de Leo Román en el Oviedo está siendo más que buena. El arquero ibicenco hizo el pasado sábado en el Tartiere dos de las mejores paradas del año y salvó a su equipo de la derrota ante un buen Racing: "Estoy contento y feliz en Oviedo. Me hacía mucha falta y estoy disfrutando del año", dijo ayer en guardameta en El Requexón, antes de comenzar el entrenamiento. "En Oviedo he encontrado un sitio donde crecer, estar a gusto y ser feliz. En verano tenía muy claro que iba a salir del Mallorca sí o sí. Era el momento de arriesgar y de buscar minutos, no quedarme a esperar a ver qué pasaba. Quería protagonismo y quería un desafío, salir, probarme y demostrar que estoy preparado. Eso hice y por ello trabajo cada semana".

