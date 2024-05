Malestar en Cornellana por las continuas caídas del servicio de Internet y móvil: "Es una vergüenza"

Los vecinos de Cornellana, en Salas, están desesperados por una avería de Internet y móvil que se produce de manera recurrente desde hace unos meses. "Al menos un día a la semana tenemos un apagón y es una vergüenza porque dura horas", señalan los afectados, la mayoría usuarios de la compañía Movistar. La situación afecta sobremanera a los dueños de establecimientos comerciales de esta localidad salense, que reclaman una pronta solución.

Consuelo Pérez, de la librería Chelo, explica que en su caso el problema le afecta a la hora de vender lotería. "Es un calvario porque tengo a la gente esperando y acaban marchándose al ver que no hay línea. Al menos una vez a la semana tenemos una caída y no nos dan solución de ningún tipo", señala esta mujer, que cuenta que la última incidencia se registró el martes de la semana pasada, entre las diez de la mañana hasta las once de la mañana del día siguiente.

Pelayo Rodríguez, empleado del Bazar Cuesta, relata una situación similar. En su caso, la caída de Internet les deja sin datáfono para realizar los pagos con tarjeta. "Cuando nos pasa quedamos en blanco porque nos impide cobrar con tarjeta y ahora casi todo el mundo paga así", señala.

Aunque los más afectados son los negocios comerciales, es un problema que también sufren los particulares, que estos días han expresado su malestar a través de una red social de la localidad. "Es una vergüenza, si hay antenas que no funcionan habrá que hacer algo porque tenernos sin línea de teléfono, ni Internet 24 horas cada cuatro días es tercermundista. No podemos trabajar", lamenta una vecina, que reclama soluciones a la compañía Movistar.

Algunas personas apuntan a un fallo en la antena del alto de Cabruñana, aunque los afectados no tienen una respuesta oficial de cuál puede ser la causa de este problema que se repite con frecuencia.