"Siero progresa gracias a la estabilidad que da entenderse con otros", destaca el Alcalde

Siero también progresa gracias a la estabilidad institucional. Es la idea en la que ayer incidió el alcalde del concejo, Ángel García, durante una visita a La Fresneda. "Que Siero esté donde está, que creo que está en un buen lugar dentro del mapa político asturiano tanto en lo económico como en lo social, se debe a que hay una estabilidad institucional, algo clave para que los territorios puedan progresar. Si en lugar de eso estuviéramos todo el día discutiendo unos con otros en vez de entendernos, pues seguramente muchas cosas no podrían hacerse, cosas que en definitiva se hacen en beneficio de los vecinos", dijo el regidor.

García estuvo ayer en la gran urbanización sierense acompañado de Tony Gómez, de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF), para avanzar que el gran parque de ocio juvenil de la localidad estará ya abierto para el disfrute de los vecinos esta próxima semana, una vez finalizada la obra y colocado ya todo el mobiliario urbano y de servicios. El Alcalde quiso destacar la buena sintonía que durante estos años ha existido con la organización política, con representación municipal y uno de los apoyos continuados del gobierno local a lo largo del mandato. "Quienes gobernamos tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero quienes son oposición también tienen la de intentar que las cosas salgan adelante. Y esa es la altura de miras que tiene la Plataforma Vecinal de La Fresneda. Si es bueno para La Fresneda es bueno para Siero y si es bueno para Siero lo es para La Fresneda. Y al final tienen que ser compatibles ambas cosas. No estamos en los enfrentamientos de los de la zona rural contra los de la zona urbana, los de Carbayín contra los de La Fresneda o los de la Pola contra los de Lugones por decir algo... No. Nosotros queremos un proyecto de Siero. Tenemos un proyecto de Siero, no de confrontación", destacó García.

Fue un punto de vista, el de la colaboración institucional para sacar adelante proyectos como el del parque de ocio juvenil, compartido por Tony Gómez. "Agradecemos al Ayuntamiento este proyecto del parque, muy demandado por los vecinos. Somos quizá la zona de Siero que más población infantil y juvenil tiene y esta es una actuación con la que se ha cumplido. Esperamos que también en el parque de arriba de esta misma zona también pueda hacerse un equipamiento similar. En la Plataforma Vecinal de La Fresneda nos presentamos a las elecciones atendiendo las peticiones vecinales. Somos un partido muy local, aunque, como dice el Alcalde, sí que miramos por la gobernabilidad de todo el concejo y pensamos que eso es importante para la construcción de Siero, para el plan de futuro que hay en materia de comunicaciones con otros núcleos y para todo", dijo.

García quiso destacar por su parte que el parque de ocio juvenil de La Fresneda "es uno de los compromisos que adquirimos y lo cumplimos. Cumplir es algo que tal vez no es fácil, pero es fundamental al menos en el modo de gobernar que nosotros entendemos".

El espacio, diseñado especialmente para la población juvenil y adolescente, ha supuesto una inversión de 184.297,58 euros. Tiene tres zonas de ocio y esparcimiento unidas entre sí, pero diferenciadas en su uso: una de gradas y con espacio para espectáculos, una de actividad física y una de ocio, con puntos de descanso, iluminación led incrustada y un punto de recarga de dispositivos móviles que funciona con energía solar, entre otros equipamientos.