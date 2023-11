Más de ocho años llevan esperando los trabajadores y empresarios del Polígono de La Belga, en Siero, que se repare el camino que llega hasta el área industrial. "Se nos prometió que se repararía cuando el Psoe aún no había entrado en el Gobierno y aún seguimos esperando", indican.

El tramo, que además pertenece a una senda peatonal, la de La Belga-Viella, por la que a diario pasean numerosas personas, está totalmente lleno de baches. Juan Zarabozo, propietario de una carpintería que tiene su nave en el lugar, explica que "es imposible sortear los socavones, porque cuando intentas evitar uno, te metes en otro".

Pero este no es el único incoveniente. Cristian de La Vega, dueño de una empresa de aceites que se instaló allí hace tres años, indica que "el camino es arena, no es camino ni es nada. Además, cada vez que llueve, al no haber canaletas ni ningún sistema de drenaje, esto parece un río".

Los problemas les afectan, no solo a nivel laboral, sino también personal. "Nuestros coches particulares acaban destrozados. Tenemos que cambiar las rótulas, las ruedas y las amortiguaciones de los vehículos cada poco, porque de tanto hoyo se acaban estropeando".

Algo en lo que también coincide Javier Ferreiro, un camionero que transporta mercancía hasta el polígono. "Lo que más sufre es el chasis y la caja, que cada vez suena más, porque la carrocería se va soltando y se mueve". Debido a la altura de su vehículo de trabajo, "cada vez que intento llegar hasta aquí, además de los baches, tengo que andar evitando árboles y arbustos, que están sin segar ni podar. Esto parece una selva".

Hace aproximadamente dos años, "nos reunimos con Alejandro Villa que, por aquel entonces era concejal de Urbanismo, y se comprometió a solucionarnos el problema antes de que acabara el año". Sin embargo, la situación sigue prácticamente igual, "o incluso peor", señalan.

Desde el Ayuntamiento de Siero, el alcalde, Ángel García, indicó el pasado lunes en la visita al Parque de Les Folgueres, que "eso a lo mejor tienen que repararlo los que están allí desarrollando la actividad y es lo que se está valorando. Nosotros no tenemos que urbanizar los accesos a los polígonos".

Sin embargo, los empresarios ubicados en la zona aseguran, por un lado, que "este camino no es el que da acceso al polígono, ya que en ese caso, nosotros ya pagamos para que este correctamente arreglado". Insisten en que "se trata de un camino real perteneciente al ayuntamiento". Tanto es así que afirman que "cada cierto tiempo, una empresa del consistorio viene a echar arena y a segar, pero cuando ya estamos en una situación insostenible".

"No nos va a quedar más remedio que reparalo nosotros, a pesar de que esto no es el camino que da acceso al polígono, sino un camino público, pero entonces pondremos una valla y convertiremos esto en una zona privada", concluyen.