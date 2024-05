"Que los metan en el polígono de Bobes", claman en Argüelles contra los almacenes de litio

"La gente está preocupada y apenas tenemos información". Los vecinos de Argüelles han acogido con inquietud la noticia de que el Principado ha dado luz verde a la compañía energética suiza Axpo para que instale en Meres un almacén de electricidad con baterías de ion de litio, proyecto similar en cuanto a tecnología a los tres que se tramitan para una zona de esta parroquia sierense conocida como la Llosa de Geromo. "Nuestro caso parece distinto al de Meres, porque aquí las instalaciones se plantean en una zona residencial, cerca de casas tanto de Argüelles como de San Miguel, pero hay mucha incertidumbre y no sabemos lo que va a pasar", indica una portavoz de la plataforma vecinal que se opone a los almacenes y que, llegado el caso, entiende que deberían de instalare en el polígono industrial de Bobes, donde "hay espacio de sobra".

Los tres proyectos de almacenamiento de energía previstos para Argüelles, con una inversión global que ronda los 75 millones de euros, incluyen torretas y tendidos aéreos de evacuación. En concreto, Fragonia Power planea una planta de 41 megavatios, conectada con la subestación de Viesgo a través de una línea de evacuación aérea de 746 metros. La superficie vallada sería de 21.822 metros cuadrados, con un camino para conectar con las otras dos instalaciones de almacenaje previstas en este enclave, que son las denominadas Galbano Sanmi y Galbano Sanguel. La primera, de acuerdo con el proyecto, incluye por dos bloques de contenedores de baterías de 12,24 megavatios. La segunda también contará con dos bloques, en su caso de 9,18 megavatios.

Frente a lo que defienden los vecinos de Argüelles sobre la cercanía de algunas casas, las empresas madrileñas que promueven los almacenes destacan en la documentación que han hecho llegar al Principado para obtener los necesarios permisos medioambientales que el núcleo de población más próximo a las instalaciones se encuentra por encima de los trescientos metros de distancia.

"Hay varias viviendas cerca, otras están proyectadas y, además, justo al lado también hay un gran depósito de agua", sostienen los portavoces vecinales para rechazar la ubicación que se ha planteado por parte de las empresas. Se trata de uno de los argumentos que han incluido en las alegaciones presentadas para oponerse oficialmente a unas iniciativas que, según afirman, les cogieron "por sorpresa y sin apenas información".

La plataforma vecinal también hace referencia en sus alegaciones al riesgo de incendio que se deriva de los almacenamientos de energía a partir de baterías de litio, "tal y como se ha demostrado en otros países, donde la tecnología se encuentra más avanzada", así como a los efectos para la salud de las personas que residen en el entorno. A este respecto, llaman la atención sobre el hecho de que los proyectos "ni tan siquiera plantean el soterramiento de los tendidos para que no sean aéreos. "Si se hacen, no cabe duda de que el impacto sobre el territorio va a ser muy importante", subrayan los portavoces de los vecinos de Argüelles, que también han alertado sobre la "pérdida de valor de las casas de la zona por la cercanía de unas instalaciones industriales".

Según las empresas promotoras, con las baterías que almacenan esta energía, comprándola a precios más reducidos para, posteriormente, ser utilizada en periodos de hora punta, conseguiría un aplanamiento de la curva de la demanda. Se trata de algo en lo que los vecinos no entran a debatir, pero que tienen claro que las instalaciones no pueden llegar a incidir en la vida de los vecinos de una zona rural como es Argüelles. "Lo ideal es que, si son necesarios, esos almacenes se ubiquen en polígonos industriales y aquí tenemos el de Bobes", indican los representantes vecinales, con muy poca confianza en el papel que esté dispuesto a desempeñar el Ayuntamiento de Siero. "El Alcalde (Ángel García) ya ha dicho que si las empresas obtienen el visto bueno del Principado no se van a oponer, así que no podemos esperar gran cosa", afirman desde la plataforma, dispuestos a luchar "hasta el final" para evitar la implantación de los almacenes de energía en su parroquia.