Los vecinos de Argüelles rechazan los almacenes de baterías de litio y presentarán alegaciones

Los vecinos de la parroquia sierense de Argüelles presentarán alegaciones a la instalación de tres plantas de almacenamiento de baterías de litio proyectadas por dos empresas madrileñas, Fragonia y Galvano. Ayer, mantuvieron una reunión en la sede vecinal de la localidad para informar sobre en qué consisten este tipo de proyectos. Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecologista, estuvo con ellos e intervino en el acto. Partidario de que este tipo de instalaciones estén en polígonos industriales, enumeró un amplio catálogo de los incovenientes de colocarlas en zonas residenciales y aseveró que no tienen ninguna ventaja para los habitantes de las localidades que las acogen.

"El objetivo de estas baterías es almacenar la electricidad cuando está barata para venderla a un precio más caro. Es un negocio puramente económico", aseguró. No solo no tienen ninguna ventaja para los vecinos, sino que al tratarse de instalaciones relativamente nuevas "presentan muchos fallos". "Un 26 por ciento suelen tener fugas por lo que hay riesgo de incendio", indicó. Además, al destinarse a almacenar energía "tendrán un campo electromagnético", por lo que, en su opinión, deberían colocarse en polígonos industriales.

Estas dos cuestiones se recogen en las alegaciones tipo que la asociación vecinal presentará hoy por la mañana en el registro municipal y que ayer fueron firmadas por todos los asistentes. En el documento se indica también que los vecinos no tuvieron en ningún momento notificación ninguna acerca de la instalación. Muchos reconocieron ayer haberse enterado hace tan solo tres días. Además, "no se tiene en cuenta el impacto en la pérdida de valor de nuestras casas por la cercanía de estas instalaciones industriales", consideran los vecinos.

Pontigo afirmó que en la coordinadora no esán en contra de estos almacenes, siempre que no vayan cerca de las viviendas, como es el caso. Los tres previstos en Argüelles están relativamente cerca de algunas casas aisladas, aunque el principal problema es la parte de la línea que va aérea. "El pueblo ya está cruzado por dos grandes líneas. ¿No será demasiado?", se preguntó un asistente.

"Es importante que los vecinos aleguéis en contra porque eso repercutirá en que los proyectos se realicen o no. Por eso nosotros a petición de un vecino hemos redactado una alegación tipo para las tres plantas de almacenamiento. Luego la asociación va a presentar una a su vez más larga y detallada, y quienes queráis también podéis hacer las vuestras", explicó Pontigo.

El regidor sierense, Ángel García, aseguró hace unos días que no se posicionará en contra de los almacenes de baterías, pues "no contaminan, no hacen ningún ruido y son necesarios". "En algún lado tienen que estar y, si el suelo y la ley lo permiten donde está previsto, no hay nada que decir", añadió el regidor, quien se mostró convencido de que "los coches y los tractores resultan bastante más contaminantes para Argüelles".

"Tendremos que irnos"

Una postura que no comparten para nada los vecinos, que ayer dejaron claro al rellenar las alegaciones que no quieren ese tipo de instalaciones en la parroquia. "Al final tendremos que irnos", lamentó una de las asistentes a la reunión, donde resaltó por encima de todo la unión vecinal. "Esto nos afecta a todos, pase más cerca o más lejos de nuestras viviendas", opinó otro vecino.

El proyecto planteado por la empresa Fragonia Power propone levantar una planta de almacenamiento de 40 megavatios, conectada con una subestación a través de una línea de evacuación aérea de 746 metros. Además, se incluye un camino para conectar con las otras dos instalaciones de almacenaje previstas en la zona, que son las denominadas Galbano Sanmi y Galbano Sangue. La primera estará formada por dos bloques de contenedores de baterías de 12,24 megavatios y supondrá una inversión de 13,30 millones de euros. La segunda también contará con dos bloques de contenedores, en su caso de 9 megavatios y pevé una inversión de 11,40 millones.