Vox denuncia el incumplimiento de la Ley de Banderas en el IES de La Fresneda por colgar una del 8M y no ondear la de España

Vox presentó este jueves en la Delegación del Gobierno una denuncia por el incumplimiento de la Ley de Banderas en el IES La Fresneda. En concreto, la formación de Abascal hace referencia a "la colocación de una bandera ideológica y sesgada en la educación pública", en referencia a la del 8M. "La Consejería capitaneada por la señora Espina incumple la Ley de Banderas y utiliza los centros para adoctrinar a los alumnos e imponer ideología. Volvemos a incidir en el uso ideológico del gobierno socialista de los institutos. Un instituto es un centro público y está sujeto a la normativa nacional y regional sobre el uso de banderas que señala que deben ondear en los edificios autonómicos ambas banderas, las de España y la de Asturias", subrayó el diputado regional Javier Jové, que anunció la presentación de la denuncia acompañado por el también parlamentario de Vox Gonzalo Centeno y el portavoz y concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Siero, Josué Velasco.

La denuncia, según detalló Jové, llega como consecuencia de la visita que cursó al propio Instituto el pasado día 26 y tras la cual, "escasa media hora después", el centro "quitó la bandera del 8M en vistas de cómo el alumnado se quejaba y parte de los padres se daban cuenta de cómo sus hijos estaban siendo adoctrinados de manera evidente", relató el diputado de Vox. "La fobia hacia todo símbolo nacional y de unidad llega hasta tal punto que ni la bandera de nuestro país es ondeada en un centro de enseñanza pública. El PSOE hace seguidismo absoluto del odio hacia los símbolos nacionales de forma y modo que afectan directamente al cumplimiento de la legalidad", aseguró Jové, quien justificó el registro ante la Delegación de Gobierno de la denuncia "para que se actúe de forma inmediata y con la celeridad y efectividad que se espera y requiera al responsable del IES La Fresneda acerca de estos hechos y exponga y emita informe, dentro del plazo que no debe exceder de 20 días".

La consejera de Educación, Lydia Espina, reprochó este mismo jueves a Vox que "ataque y ponga en la picota" al IES La Fresneda por la colocación de la bandera del 8M para conmemorar el Día de la Mujer. Así lo ha dicho en respuesta a una pregunta formulada a este respecto en la Junta por Javier Jové, que sacó de una bolsa una de España, para preguntar a Espina si el motivo por el que la enseña nacional no está colocada en el centro responde a "problemas económicos". Además, pidió a la consejera que no tenga "alergia" a esta bandera y que no practique el "totalitarismo blando" en este asunto.

Espina, que ha respaldado la profesionalidad de todo el equipo docente del centro, explicó que el instituto, "dentro de su autonomía", compró un mástil que emplea en diferentes celebraciones. En este sentido, recalcó que el diputado de Vox no criticó que durante dos meses ondease la bandera de la paz, pero sí lo ha hecho con la del 8M. "El debate no es la bandera, sino que celebramos el 8M y que reivindiquemos nuestros derechos", ha apuntado tras sostener que la Ley de Banderas, vigente desde año 1990, no tiene un desarrollo reglamentario ni prevé un régimen de sanciones.