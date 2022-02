María Medina, Santiago Cal, Pilar Saiz y Fernando López, vicedecanos de Medicina

El decano electo de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, José Antonio Vega, ya ha designado a los miembros del equipo decanal que le flanquearán en la dirección y gestión de la facultad, y que contará con cuatro vicedecanos, dos hombres y dos mujeres.

Pilar Saiz, catedrática de Psiquiatría; María Medina, catedrática de Fisioterapia; Santiago Cal, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, y Fernando López, profesor titular de profesor titular de Otorrinolaringología, serán los vicedecanos. Juan Argüelles, profesor títular del departamento de Biología Funcional (área de Fisiología) ejercerá como secretario.

José Antonio Vega, que fue elegido decano tras imponerse en las elecciones del pasado 21 de febrero a la candidatura de Pilar Mosteiro, ha anunciado directamente la composición del equipo decanal con una carta remitida al profesorado, una vez que se ha completado el calendario electoral, con la consiguiente proclamación como decano electo.

“Quiero agradecer a todos los miembros de la Facultad, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, y especialmente a los Miembros de la Junta de Facultad, su implicación y participación en el proceso electoral. Gracias a los que me habéis apoyado y también a los que no lo hicisteis. Espero que el resultado de la votación no refleje una fractura en la Facultad, si no, simplemente, una preferencia entre dos candidatos que pretendíamos, con enfoques distintos, lo mejor para nuestro Centro”, señala Vega en la misiva.

El nuevo decano de Medicina incide además en que entre los seis miembros del equipo decanal “representamos a los cinco Departamentos que imparten docencia en los cuatro Grados que integran la Facultad, y las competencias de cada uno serán transversales, no específicas para un grado concreto”.

“Sabemos que la tarea que tenemos por delante no es fácil, pero la afrontamos con ilusión, entusiasmo y firmeza; esperamos no defraudaros”, concluye Vega su misiva.