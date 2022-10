María Sanhuesa: "Hoy en día la Catedral de Oviedo es un templo mudo, y es una pena"

Los 14 años que María Sanhuesa dedicó a explorar los archivos musicales de la Catedral de Oviedo y su colaboración con "Forma Antiqva", el conjunto de cámara de los hermanos Zapico, han fructificado en un trabajo discográfico titulado "Sancta Ovetensis. Splendor in the Cathedral of Oviedo". Sanhuesa, profesora de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, no quiere detenerse ahí y tiene en mente la publicación de un catálogo completo de música de la Catedral de Oviedo.

Sanhuesa, que intervino en la presentación del CD ayer en el Museo de Bellas Artes, en Oviedo, confía en que "esto no sea una meta, sino una puerta que se abre, porque hay mucha más música" en los archivos de la basílica. "Hoy en día ese templo está mudo, y es una pena", dijo como lamento por el olvido de una tradición musical de siglos. Sanhuesa dio un par de pinceladas biográficas de Joaquín Lázaro, "uno de los maestros de capilla más brillantes de la Catedral", según sus propias palabras, y el autor de las composiciones de "Sancta Ovetensis". Se refirió a él como "al músico de la luz". Sanhuesa y Aarón Zapico, que disculpó la ausencia de sus hermanos por compromisos profesionales en Mallorca y en Milán, compartieron protagonismo. "El disco es un fragmento de un patrimonio excelso, de una importancia trascendental, que está a la altura de un yacimiento arqueológico", señaló Aarón Zapico, que hizo una pausa en su discurso para dejar que sonara "Eulalia dichosa", una obra interpretada por la soprano Jone Martínez. Alfonso Palacio, anfitrión del acto como director del Bellas Artes, comentó el cuadro cuya reproducción fue autorizada para ilustrar la portada del CD, "Catedral de Oviedo", de Jenaro Pérez Villaamil, donación de Plácido Arango. El director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, elogió el esfuerzo por difundir "el magnífico tesoro musical que atesora el archivo de la Catedral" y el presidente del Principado, Adrián Barbón, tomó buena cuenta sentado entre los invitados.