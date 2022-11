El gijonés Jesús Uña Gión logra la Beca Antón con su mirada sobre la tensión de la madera

El escultor gijonés Jesús Uña Gión ha resultado ganador de la Beca Antón de creación escultórica 2022. El artista, cuyo estudio se ubica en Careñes (Villaviciosa), recibe una ayuda de 6.000 euros y expondrá su obra en las salas de muestra temporal del Centro de Escultura Museo Antón de Candás, en Carreño. Además, en el fallo se ha elegido como finalista de la edición a la artista Esther Cuesta.

“Es una palmadita en la espalda y, de vez en cuando, no viene mal”, señala el ganador muy feliz.

El proyecto de Uña consiste en veinte esculturas realizadas en madera en diferentes formatos en las que la geometría es una de las claves presentes. Tal y como destacó el jurado, la obra se basa “en la estructuración y articulación de líneas y planos con los que se manifiesta su pasión por generar tensiones, desequilibrios, así como luces y sombras”.

Por su parte, el autor asegura que le cuesta mucho hablar de su trabajo “porque la plástica y la palabra son lenguajes diferentes” y porque afirma que detesta “caer en frases rimbombantes orientadas a satisfacer mi ego y a que todo parezca más importante; no quiero caer en especulaciones filosóficas que justifiquen mi trabajo”. Si bien destaca que sus fuentes de inspiración son las líneas, el movimiento, las tensiones, “pero no desde un punto de vista pintoresco sino de materia, de cómo se comporta la materia cuando hay tensión y movimiento”. Según detalla Uña, parte siempre de una idea básica y la propia pieza le va guiando “aunque a veces no le hago caso”, confiesa.

El artista gijonés, nacido en 1963, decidió presentarse a la Beca Antón animado por la familia, amigos y compañeros de profesión. “Veían que la obra tenía interés y, bueno, también me empujó mi amigo escultor Jesús Moreta que vio las piezas y me dijo, ‘lo tienes’”, comenta. Uña lleva toda la vida vinculado al arte y desde 1987 se dedica también al diseño gráfico e industrial. Fue alumno de Alejandro Mieres y Rosa Velilla, “personas fundamentales en mi obra y en mi vida”, dice y también asistió a clase con la pintora Mabel Lavandera y con Enrique Porta.

El éxito de la obra de Uña viene de lejos, pese a que se mantiene alejado de los circuitos tradicionales. En 1978, con tan solo 15 años, obtuvo el segundo premio del concurso de Artes Plásticas para la Juventud y, en 1981, el primer premio de pintura del Certamen Regional de Arte en la Formación Profesional.

El escultor gijonés también maneja la pintura. Y ambas técnicas están relacionadas entre sí en su trabajo pues, tal y como explica, “mis relieves aspiran a ser pinturas y mis pinturas suplican volumen para salirse del plano y convertirse en ventanas”.

El trabajo artístico del escultor gijonés fue elegido por el jurado entre las trece candidaturas presentadas a la beca de creación escultórica del Museo Antón, que está patrocinada por la Fundación EDP. El jurado estuvo formado por la presidenta del patronato del Museo Antón y alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, el representante de EDP, Juan García-Ovies, la concejala, Paula cuervo, la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, Renta Dos Santos, el crítico de arte, Luis Feás, la jefa de la sección de museos de la consejería de Cultura, Mercedes Mingote, la profesora de arte del IES de Candás, Cristina Acupña, el crítico de Arte, Francisco Zapico, y la directora del Museo Antón, Dolores Villameriel.

Uña está encantado de llevar su obra a centro escultórico de Candás y ya cuenta con un diseño expositivo para las veinte piezas que conforman su proyecto para el Museo Antón. “Pasado mañana ya podría montar una exposición allí porque tengo la obra encaminada y desarrollada”.