En una nueva entrega de la jornada #eWoman, la séptima ya, organizada por Prensa Ibérica y LA NUEVA ESPAÑA bajo el lema "La diversidad, una oportunidad empresarial", cuatro mujeres –cada una pionera a su manera y en su campo– compartieron en la sede del Club Prensa Asturiana, en Oviedo, su trabajo y su particular fórmula para abrirse camino y conseguir sus objetivos profesionales. Sus trayectorias son muy dispares, pero todas hablaron de la pasión que han volcado en su vocación y del mucho trabajo que le han dedicado, así que es muy probable que ahí resida el secreto de su éxito.

Las invitadas a esta nueva entrega de #eWoman en Asturias fueron la entrenadora de la selección nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, y la oncóloga Elizabeth Arrojo, con una brillante trayectoria investigadora y clínica y que lidera la introducción en España de un nuevo tratamiento. Con ellas estuvieron la directora comercial de Caixabank en Cantabria y Asturias, Celia Torío, y la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. También participaron como público en el evento la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, María Jesús Álvarez, y la responsable de Relaciones Externas de la cadena de supermercados Mercadona en Asturias, Noelia Iglesias.

Montse Tomé fue quien cerró la jornada. La exfutbolista y entrenadora polesa, nombrada el pasado mes de septiembre por la Real Federación Española de Fútbol seleccionadora nacional femenina, lo que la convierte en la primera mujer en ostentar este cargo en España, echó la vista atrás y recordó sus inicios en el fútbol, con 4 años. A esa edad, contó, se "enamoró de la pelota" y así empezó una pasión que la ha traído hasta aquí, con altos y bajos, periodos de incertidumbre, y "muchísimo trabajo".

"A mí el fútbol me lo ha enseñado todo en la vida: a ganar, a perder, a compartir, a ayudar...", reconoció, subrayando que ella siempre lo ha vivido en "un contexto de respeto", tanto por parte de su familia como de sus compañeros.

Montse Tomé dio algunas pinceladas sobre cómo afronta su liderazgo al frente de la selección femenina nacional, a la que debe conducir a los próximos Juegos Olímpicos después de haberse coronado como campeonas del mundo en Australia y tras la polémica en torno a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Para ella, su designación como seleccionadora nacional "es un orgullo, una gran responsabilidad". "La asumo desde todo lo que he sido, todo lo que tengo y todo lo que me queda por aprender", indicó y se hace cargo de ella con la certeza de que "es fundamental tener conocimiento del juego y de las personas, y saber qué necesitan para llegar con la mente preparada para competir".

Tras zanjar su etapa como jugadora, que comenzó en el Club Deportivo Romanón Femenino a los 13 años y siguió en el Oviedo, en el Levante UD, el Fútbol Club Barcelona y acabó en el Oviedo Moderno, al que regresó en 2012, Tomé se formó como entrenadora, con una beca de la Federación. "El fútbol es mi pasión y al final siempre vuelve. He tenido mucha suerte, por ser elegida muchas veces, pero yo he trabajado muchísimo", concluyó.

Antes de Tomé había tomado la palabra la oncóloga Elizabeth Arrojo, nacida en Corvera, en Avilés, para relatar su extraordinaria historia, que la llevó de Navarra, donde estudió, a su primer empleo en Santander, en el hospital de Valdecilla; luego a Estados Unidos, donde por su trabajo en el 21st Century Oncology obtuvo tal reconocimiento que fue distinguida con un visado especial, como "persona extraordinaria en las ciencias". Para estar cerca de su madre, que afrontaba precisamente un proceso oncológico, regresó a España y fundó el Instituto Médico de Oncología en Madrid, con sedes en Madrid y en el País Vasco –confía en que pronto también en Asturias–. Recibió el Premio Europeo de Medicina en Oncología en 2021 y 2022 y desde 2022 ocupa la primera cátedra en Hipertermia oncológica de España, en la Universidad Católica de Murcia. Aplicando esa técnica asegura que están consiguiendo triplicar la esperanza de vida de pacientes con ciertos cánceres, como el de páncreas metastásico. Está firmemente convencida de que "lo imposible es aquello que no se intenta", y ha hecho de esa declaración su lema vital: "He podido comprobar que es verdad".

"Es importante que las niñas tengan espejos en los que verse reflejadas, historias de éxito", afirmó Celia Torío en un momento de la jornada. Montse Tomé y Elizabeth Arrojo aportan las suyas.

Una sesión de "coaching" para tomar conciencia del poder de la diversidad

Alfredo Juliá e Ignacio Alonso condujeron a los participantes de #eWoman a través de una sesión informal de "coaching". Los dos profesionales de "Cambyo", una consultoría especializada en liderazgo, demostraron, con preguntas y actividades lúdicas, el poder de la diversidad para engrasar y hacer funcionar los grupos de trabajo.

El foco de la jornada estaba puesto precisamente en esa cualidad. El director de LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo Peón, destacó, en su arranque y antes de presentar y dar paso a las invitadas, que ese era "el hilo conductor" de esta edición.

Tomé: "Para liderar un equipo hay que saber dar espacio y atención a todos"

La exjugadora de fútbol, entrenadora y ahora seleccionadora nacional Montse Tomé (Pola de Siero, 1982) estaba empeñada en jugar al fútbol, así que desde bien pequeña iba todos los días al Patronato de Deportes de Siero esperando que la dejaran entrenar con los chicos y, por fin, con 8 o 9 años, lo consiguió. A partir de ahí el fútbol ha sido su vida. Con 14 años entró en el Oviedo Moderno; en 2006 fichó por el Levante y luego por el Barcelona, y ganó una Liga nacional femenina con cada uno de ellos. Con el Barça se alzó también con una Copa de la Reina, la segunda de la historia del club. Su cometido, desde que en septiembre se puso al frente de la selección nacional femenina de fútbol, sucediendo a Jorge Vilda, no es nada sencillo. No solo lidera a las jugadoras, también al cuerpo técnico y al "staff": "A cada uno hay que saber darle su espacio y atención".

Arrojo: "Los casos de cáncer que no consigamos curar los vamos a cronificar"

En la plaza de Corvera donde jugaba con sus muñecas a ser médica hay ahora una placa con su nombre. Esther Arrojo (Corvera, Avilés; 1983) reconoce que una cosa que ella "hace mucho es pedir", pide a todo el que puede convertir en cómplice y sus argumentos deben ser convincentes porque, entre otras muchas cosas, ha fundado el Instituto Médico de Oncología Avanzada, donde aplica hipertermia para el tratamiento del cáncer, que abrió sus puertas en Madrid y ya tiene una delegación en el País Vasco y la mirada puesta en el Levante. Siendo joven y mujer, admite que no lo ha tenido fácil: "La desigualdad es tremenda; en el mundo científico es enorme". Su ídolo es la científica y premio Nobel Marie Curie. Está firmemente convencida de que, contra el cáncer, "lo que hemos conseguido no es nada comparado con lo que vamos a conseguir" y afirma que los casos que no curen "los vamos a cronificar".

Torío: "Hay que avanzar en liderazgo femenino y hay que divulgarlo"

Celia Torío es natural de Torrelavega, en la vecina comunidad cántabra, y adquirió la vocación empresarial de su abuelo. Se licenció en Administración y Dirección de Empresas en el CEU de Alicante y durante sus estudios descubrió que lo que realmente le atraía eran las finanzas. En 2004 se incorporó a una oficina de la Caixa, actualmente CaixaBank, y ahora es la directora comercial de la entidad para Asturias y Cantabria. "Hace muchos años que la banca ha incorporado mujeres, pero en puestos más en la base", explica. En los últimos tiempos, sin embargo y según refiere, el sector financiero ha ido cambiando, ha cambiado la forma de hacer banca", y eso parece favorecer a las mujeres. Ella, ayer, animó a sus compañeras en #eWoman a "seguir avanzando en liderazgo femenino, y hay que divulgarlo". Al asumir su actual cargo, en 2020, descubrió en Asturias "una comunidad autónoma con un tejido empresarial relevante", con grandes compañías y empresas más pequeñas, pero muy competitivas.

Llamedo: "Las mujeres hemos llegado a la política para quedarnos"

Gimena Llamedo (Arriondas, 1981) es la primera vicepresidenta del Gobierno asturiano. "Las mujeres no hace tanto que llegamos a la política, pero hemos llegado para quedarnos. La política requiere consensos y diálogo y nosotras eso lo sabemos hacer", argumenta. Llamedo, psicóloga de formación, es también la responsable de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Entre sus referencias políticas están socialistas asturianas, como ella, como María Luisa Carcedo, Adriana Lastra y María Dolores Carcedo. Llamedo aboga por "la sororidad": "Juntas podemos aportar mucho más; la solidaridad entre mujeres es algo que tenemos que practicar de forma más intensa". Le preocupa la brecha salarial, la elevada tasa de paro entre las mujeres de entre 35 y 54 años –superior a la de los varones–, la temporalidad y la precariedad en el empleo, entre otras muchas cosas. Ser la primera vicepresidenta del Principado es para ella "un privilegio, un orgullo y tiene un plus de responsabilidad".