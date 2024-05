Huyendo de una condena de prisión y latigazos en Irán por burlar la prohibición de volver a hacer cine, Mohammad Rasoulof ha aterrizado en Cannes con su película clandestina "The seed of the sacred fig", thriller doméstico sobre un funcionario del régimen iraní en conflicto con su familia (y que intercala con clips de redes sociales y referencias veladas a eventos recientes). La excepcionalidad de su situación ha pesado sin duda en la decisión de entregarle el Premio Especial, creado a medida para la ocasión –el jurado se reserva esta capacidad, y han tomado la salida fácil rehuyendo determinar si las circunstancias del director ameritaban concederle alguno de los galardones principales–.

Sean Baker, ganador de la Palma de Oro por «Anora»; sobre estas líneas, el director iraní Mohammad Rasoulof. | / Pablo Álvarez-Hornia

Así, instantes después de que George Lucas recogiera de manos de Coppola el premio honorífico a su carrera, la Palma de Oro ha podido concederse a "Anora", inventiva comedia de Sean Baker –alejado de la suciedad documental de sus primeras películas– que mezcla el mundo de la prostitución con el de los oligarcas rusos. No hay, sin embargo, ninguna transgresión profunda en su forma (el principal punto de debate va a ser su posicionamiento ideológico), continuando la tradición de palmas de Oro que aspiran a dar el salto a los Oscar.

Cannes 2024: un palmarés inusual para cerrar una edición con altibajos / Pablo Álvarez-Hornia

La anticipación que rodeaba el estreno de "Megalopolis" también ha sido parte clave de su recepción, y se ha querido reconocer con su presencia en competición el descomunal esfuerzo de Coppola para sacar adelante su personalísimo y desigual proyecto. No es que carezca de virtudes: a pesar de su desbaratado resultado, sigue siendo una de las pocas películas que realmente se han ganado el demasiado extendido adjetivo de "inclasificable". Reúne recursos visuales de los primeros cines, de Meliès a Griffith, pero también de los cines que le fueron contemporáneos en sus años del Nuevo Hollywood y de corrientes de la era de internet –de aquí salen especialmente perjudicados los efectos visuales, presumiblemente por razones logísticas–, mezclado del mismo modo que refunde futurismo, art déco y el imperio romano: a veces tosco, a veces imaginativo, a menudo ambas a la vez.

Con objetivos radicalmente diferentes, otras dos películas en competición toman aspiraciones similares a las de Coppola en su reescritura de un lenguaje que recoge tanto herencias clásicas como modernas: "Grand Tour" (premio a Mejor Director para Miguel Gomes) y "Caught by the tides" de Jia Zhang-ke. En la segunda, la prioridad es documentar: se muestra mucho más contenida en la ficción, como consecuencia lógica de la actitud observante que toma la película en su viaje por la transformación de la China moderna. En la de Gomes, encontramos la reunión de cines de aventuras como los de Hawks o Sturges (de los que extrae los a menudo trágicos trasfondos, a pesar de la vitalidad de sus formas) con el documental de Chris Marker; así, hace de la parte ficticia su centro, fantaseando con mundos que, reconoce, no cree completamente comprensibles (y que mira con la fascinación de un viajero).

Ambas películas se vertebran alrededor de una relación romántica fallida, en la que un personaje persigue a otro a lo largo de los años.

No han faltado subversiones menos atrevidas de géneros como el musical ("Emilia Pérez", cuyo reparto ha recibido en conjunto un excepcional premio ex aequo a la mejor interpretación femenina, compartido por la española Karla Sofía Gascón, que ha hecho historia por ser la primera mujer trans en recibir este reconocimiento, con Zoe Saldaña y Selena Gómez, además del Premio del Jurado) y "L’amour ouf"; ambas situando personajes sensibles en ambientes criminales), el biopic ("Limonov", película cuyas formas son mucho menos agresivas que las del poeta al que retrata, y "The Apprentice", que empieza como estudio formativo de Trump y acaba como caricatura sarcástica), la sátira política ("Rumours", que lleva a unos extraviados líderes del G-7 a la comedia del absurdo), o el western ("Horizon", en la que Kevin Costner se conforma con una pobre puesta en escena televisiva en su intento de épica).

También "The Substance", que ha visto recompensada con el premio a mejor guion su crítica vuelta de tuerca (en clave de cine de explotación gore) de la obsesión de Hollywood por los físicos imposibles de sus actrices.

El Grand Prix ha ido a parar a "All we imagine as light", con la que Payal Kapadia devuelve el cine indio a la competición oficial de Cannes tras treinta años de ausencia.

Inesperado el premio a la interpretación masculina para Jesse Plemmons por "Kinds of kindness", autocomplaciente y cínica película de Lanthimos para mayor lucimiento de sus actores.

