Año tras año, la plaza de la Escandalera de Oviedo se teñía de morado comunero para pedir la disolución de la monarquía española durante los prolegómenos de la ceremonia de entrega de los premios princesa de Asturias en el teatro Campoamor de Oviedo. Este año, han preferido llevar la temática hacia otros derroteros. El verde, blanco, negro y rojo tiñeron los paños atados a los mástiles del medio centenar de personas que comparecieron en la céntrica plaza de la capital del Principado en señal de apoyo al pueblo palestino tras el inicio de la guerra con Israel.

Eso sí, dejando claro el apoyo a Palestina: "apoyamos a Palestina, no a Hamas", aseguró Miguel Sanmiguel, un manifestante que acude año tras año a la concentración, pero que este año se decantó por el apoyo al país de oriente próximo: "Esta guerra no tiene nada que ver con la religión como muchos están asegurando. El 90% de los habitantes de la franja de Gaza son cristianos, pero interesa más decir que son islamistas. Tienen todo el derecho del mundo a intentar recuperar lo que es suyo, muertos hay en todas las guerras, son daños colaterales", aseguró Sanmiguel.

La línea de pensamiento iba por la misma vía en toda la plaza. Se escucharon las típicas arengas anti Borbónicas: "Los Borbones, son unos fartones". Sin embargo, el apoyo al pueblo palestino gobernó la manifestación: "Esa gente vive oprimida y no se puede permitir, necesitamos mandar más apoyo y España ha dado un buen paso respecto a la Unión Europea", celebró Tello Lorenzo, haciendo referencia al desmarque del Gobierno nacional respecto a las órdenes bruselenses de apoyar al estado de Israel. "Estamos encantados con las medidas del Ejecutivo regional del señor Barbón de mandar ayuda al pueblo palestino, gobierno del mismo partido que el del país. Estamos de acuerdo con ello", proclamaron.

Jaime Díaz no lo tenía tan claro con la presidencia estatal, aunque ondeaba las enseñas palestinas como el resto: "He leído que vamos a dejar de mandar ayuda a Palestina por miedo a que Hamas haga acopio de ello. Eso es un error gravísimo que permitirá la invasión israelí", lamentó Díaz, que, junto al resto de las personas presentes, no dejaron de corear proclamas durante todo el paseíllo previo a la entrega de galardones en el teatro Campoamor.