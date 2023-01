Omar Campos, jugador de Santos, hace un guiño al Sporting

Los jugadores de Santos Laguna tienen bien presente la sinergia con el Sporting a través del Grupo Orlegi. Si en Gijón ya hay futbolistas con pasado en el club mexicano como Cali Izquierdoz, Jordan Carrilo, Juan Otero o Jeraldino, uno de los canteranos del equipo guerrero reconoce que le gustaría seguir el mismo camino. "Mi sueño es jugar en Europa, en un equipo que me quiera, si es en el equipo de España (el Sporting), bienvenido Dios", señaló en una entrevista concedida a As México. Lateral izquierdo de Santos, de 20 años, también habló de Jordan Carrillo, su compañero en categorías inferiores. "Dice que llegó nervioso de acoplarse. Me da mucho gusto que ahorita le estén dando oportunidad. Sé que puede llegar a más", señaló.