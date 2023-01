Satisfecho por el triunfo y por la forma de conseguirlo. Miguel Ángel Ramírez valoró especialmente la victoria ante el Zaragoza por permitir al vestuario recuperar confianza y refrendar un plan muy claro desde el inicio. El técnico canario espera pueda convertirse en un punto de inflexión de cara al futuro en una jornada en la que Alejandro Irarragorri, presidente del club, vivió el encuentro desde el palco.

Valoración. “Muy positiva. Creo que hemos salido muy bien, teniendo muy claro el plan de partido. Es lo que más me ha gustado. Mis jugadores empezaron con esperanzas nuevas de poder hacer cosas mejor en el campo. Les he visto disfrutar. Es con lo que me quedo, con que el equipo pueda ser capaz de transmitir ilusión a la gente. En la segunda parte había miedo a perder lo que habían conseguido después de tanto tiempo”.

El estilo. “Lo importante no es mi propuesta, sino cómo puede ayudar más en esta plantilla. Ganando (los jugadores) van a creer más en todo lo que les rodea y en ellos mismos. Lo importante no es la propuesta del entrenador, es que el equipo sea capaz de competir y de ganar”.

Esquema. “Creo en los sistemas para repartirnos en los espacios y tomar decisiones. No podíamos jugar 4-3-3 si queríamos defender los comportamientos del Zaragoza. No es importante el sistema, sino cómo podemos a partir de ahí comportarnos”.

Las expulsiones. “Hemos llevado a ese punto el partido (las expulsiones). Se vio que estábamos siendo muy superiores. Estás llevando al rival a esa dinámica porque estás siendo superior. Es un punto de partida para empezar a mirar para arriba”.

Victoria. “Es muy importante, a todos los niveles. Estamos lejos del equipo que quiero. Desde el control, nos ha costado encontrar caminos de progresión y hacerles daño. Espero que sea un punto de inflexión para que crean en ellos y en sus compañeros. Todo es mental. Espero que esta victoria nos airee estos pensamientos tan tóxicos.

EL VAR. “Sigo creyendo que está para ayudar a los árbitros. Todo lo que sea ayudar a tomar una decisión me parece bien. En cuanto al gol anulado, en el campo he interpretado que estaban revisando si había falta de Insua. No lo sé. No lo he entendido. No me ha quitado enfoque en el partido. En cuanto al penalti, en directo he visto la mano separada del cuerpo y la velocidad del balón de cómo que le golpeaba. He visto a los chicos protestar, pensé, mano, pero no la he visto. Entiendo que no fue”.

Gragera y futuro. “No sé nada. Bastante tengo con lo que tenía esta semana, como para pensar en intereses de clubes en mis jugadores”.

Mercado. “Estamos reuniéndonos y evaluando, viendo posibilidades. No hemos tomado ninguna decisión porque estamos en un proceso de discusión”.

Queipo. “Es un chico que nos va a ayudar mucho. Ha entendido a la perfección el plan y lo que tenía que hacer. Tiene calidad, es vertical… Hay que felicitarle”.

Milo y Djuka. Milo es un chico diez, súper aplicado. Solo se debe a plan de partido. El perfil de delantero que mejor nos convenía era Campu. Luego, entendía que Djuka nos podía dar algo más. Djuka estoy muy esperanzado. Le veo con muchas ganas de volver a ser el que era y sonreír más. Con paciencia, no va a ser de una semana para otra, vamos a ayudarle a su mejor versión. Lo tengo como reto.

Irarragorri. “Alejandro nos ha explicado bien qué es lo que quiere el club y el proceso de transformación en el que quiere entrar el club. Va más allá del campo. Sé que hay urgencia por resultados, pero la visión que se tiene para el Sporting es de dar un salto muy grande. Primero para el club como estructura. No solo en infraestructuras. Hay que hacer partícipe a todos de esto. El fútbol moderno demanda mucho fuera del campo para poder rendir en el campo”.