Juan Mera se corona en India

"Estoy muy a gusto. Y las cosas me están saliendo bien", arranca Juan Mera, en su momento uno de las mayores promesas de Mareo. Ahora este talento gijonés brilla más que nunca en la India en el Minerva Punjab Football, de la Segunda División del país. El domingo, de hecho, marcó dos golazos en la goleada (0-4) al Mohammedan SC, y los celebró emulando a Memphis Depay: tapándose los oídos. El delantero ya lleva cuatro goles en nueve partidos. "El equipo me ha dado muchas facilidades. Tenemos plantilla para luchar el ascenso a la Superliga. Estoy teniendo facilidad para hacer los goles y haciendo buenos partidos. Otros años no entran", explica. Al país llegó en 2019 tras fichar por el East Bengal, donde coincidió con Jaime Santos, íntimo amigo y excompañero en las categorías inferiores del Sporting.

Una experiencia que le marcó hasta el punto de repetir este verano. Mera vive en Chandigarh, una ciudad grande (en torno a un millón de habitantes) que forma parte de Punjab, estado que limita con Pakistán y está cerca de Nepal, donde la mayoría forman parte de la comunidad "sij". "Decidí volver porque el país me gusta mucho. Ya es mi tercer año. Este año tuve dos o tres días y pude visitar Nueva Delhi y tuve la ocasión de visitar el Taj Mahal. En avión está muy cerca, a unos cuarenta minutos. En coche son cinco horas, pero aquí las carreteras... Fue precioso. Tenía muchas ganas de ir. Una experiencia única". El club le ha proporcionado una residencia. Mera vive en un apartamento en Chandigarh junto a otros dos compañeros de equipo: Shankar y Depak, ambos de origen indio. "¿Mi día a día? Suelo entrenar por las mañanas. Luego volvemos todos juntos, porque toda la plantilla vive en esa zona residencial. Allí comemos. Tenemos piscina, pero ahora está un poco frío (risas). También cenamos juntos. Y cuando tengo un día libre me escapo a un centro comercial con mi compañero Luca (Majcen). Ahora estamos en un momento donde tenemos muchos partidos y tenemos que viajar mucho. Este mes tenemos cinco o seis partidos fuera, así que estaremos todo el tiempo fuera de casa", cuenta. "¿El nivel? Depende de la calidad de los indios. Aquí solo puedes tener cuatro extranjeros en el once. Es una mezcla. La verdad es que este año nosotros tenemos muy buenos jugadores de India, y los extranjeros estamos rindiendo", sentencia.