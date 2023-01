El entrenador del Sporting sobre Gragera: “Ha jugado porque está comprometido”

Atento a un final de mercado en el que todo puede pasar con José Gragera, y centrado en “construir a partir de cosas positivas”. Miguel Ángel Ramírez evitó pronunciarse sobre el posible penalti a Campuzano y quiso ser positivo tras un empate ante el Málaga que sabe a poco para un equipo necesitado de triunfos para aspirar estar arriba.

Ataque. “Si nos hubiera faltado fútbol ofensivo no hubiéramos tenido presencia en el área. Ellos tenían mucha superioridad en el centro. Era complicado encontrar espacios. Han competido bien. Hemos intentado ser profundos”.

Lo mejor. “Hay cosas positivas para empezar a construir. Volver a tener portería a cero y generar ocasiones. Hay buenas cosas para seguir creciendo”.

Evolución. “El equipo va distinguiendo la manera de tener el control para aprovechar cuándo ser más vertical y cuándo tener la posesión para asegurar un buen ataque. En eso es en lo que más está creciendo el equipo. También en la forma de progresar y encontrar los caminos al gol”.

Defensa de cinco. “Estábamos logrando sumar un central a una altura de centrocampista, venía a ser lo mismo. La primera parte nos costó un poco, lo explicamos al descanso y lo mejoramos. Fuimos capaces de romper la primera línea después”.

Mercado. “La información que tengo ya ha sido compartida por parte del club. Estamos esperando a que la situación de Jose (Gragera) se encamine para un lado u otro. Si no se da, seguirá siendo jugador del Sporting. Ha jugado porque está disponible, porque quiere y porque está comprometido con lo que ahora tiene. Más allá de eso no hay más, va a depender de esa salida poder hacer otro movimiento. Por los límites de la Liga, para poder entrar hay que dejar salir”.

Gragera. “No sé qué pasará. Dependerá de la oferta que llegue y haya un acuerdo entre clubes. La información es clara por parte del club: es jugador del Sporting. En consecuencia, estamos actuando él y yo. Ha competido muy bien. Ha faltado el gol, pero demuestra su compromiso”.

Futuro del jugador. “Quiero lo mejor para el Sporting y también para él. Ojalá se dé lo mejor para las dos partes. Que la plantilla se quede como está no va a depender de mí”.

El ruido. “Tenemos un ejemplo que es Moisés Caicedo, en el Brighton. Veo un montón de ruido en la prensa. Forma parte de todo esto, del juego. Lo normal es que los chicos y cualquiera de nosotros aspiramos a una mejor posición, a un mejor salario. Es naturaleza humana. A partir de ahí no le puedes decir a un chico que no sueñe o aspire a eso”.

Gol. “Acaba de llegar Jeraldino. Vamos a darle una semana más de carga de trabajo para poder estar disponible”.

El rival. “Viendo partidos del Málaga, ha tenido situaciones de mala suerte. Tiene una plantilla muy buena. Nos guiamos para preparar el partido por su histórico”.

Penalti. “A los jugadores que lo estaban viendo, les pareció muy claro. No he visto la acción. Con el árbitro, como se ha dirigido muy mal en la primera acción hacia mí, no le he preguntado más”.

Mitad de tabla. “Hay muchos puntos aún por disputar. Sé cómo cambia esto. A lo mejor vamos a Madrid, ganamos, y hablamos de que vuelve a aspirar a play-off. Cambia cada semana. No me desenfoco. Mi prioridad es la semana. Dónde estés es al final de temporada”.