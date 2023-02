Los dos trenes de Primera que se le escaparon a Djuka

«Hubo interés real por Djuka, pero no era el momento; lo queremos aquí». Hubo un momento en la jornada del cierre de mercado, a media tarde, que la situación de Djuka en el club rojiblanco no estaba totalmente clara. Sí había la firme intención del Sporting a mantener al delantero, frenando su salida a falta de media temporada. Y el convencimiento entre los directivos que la propuesta planteada por el Valladolid (una cesión con una opción de compra, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA) no era la mejor salida a lo que se entiende como uno de los principales activos del club.

Pero el mercado, cambiante, y la necesidad del club vallisoletano de contratar a un nueve en el último día de mercado ante las salidas de Weissman y Sergi Guardiola propiciaron algo de incertidumbre en esas horas finales en Mareo. A última hora el caso ya estaba totalmente cerrado, sin producirse movimientos. Bajo los términos planteados por el Valladolid el Sporting tuvo clara la respuesta: «Djuka se queda». Y el equipo vallisoletano, avanzado el mercado, terminó fichando al delantero canadiense Cyle Larin. El delantero rojiblanco tuvo en todo momento constancia de que la operación no salía para adelante. Aunque nunca ha ocultado su ambición de jugar en Primera División, aceptó con tranquilidad continuar en el club que le renovó el pasado verano por cinco temporadas, hasta junio de 2027. La de este verano ha sido la segunda ocasión en la que Djurdjevic, cuestionado por parte de la afición rojiblanca por su sequía, ve escapar el tren a jugar en Primera División desde su llegada al Sporting. La anterior llegó también en otro 31, pero este de agosto, y fue en 2021. El Rayo Vallecano puso sobre la mesa unos cuatro millones de euros, más variables. El acuerdo en ese momento sí estuvo realmente cerca, pero se cayó cuando prácticamente ya contaba con el visto bueno de todas las partes. Aunque es cierto que otros clubes lo han tenido en distintos momentos en su radar –como el Cádiz hace ya unas temporadas–, nunca plasmaron ese seguimiento en una propuesta concreta. También Osasuna lo tenía vigilado en su momento, en 2018, cuando Miguel Torrecilla cerró con Olympiacos su fichaje por el Sporting. Pero tampoco llegaron a cristalizar ese interés, a pesar de que era un jugador del gusto de Braulio Vázquez, su director deportivo. La opción del Valladolid llegó en el que es claramente el momento más delicado para el delantero balcánico desde su fichaje por el Sporting. Porque el ariete suma solo dos goles en Liga. Lleva desde agosto sin marcar en competición doméstica y cuestionado por una parte del público. Y aunque «MAR» le tiene confianza, viene apostado por Víctor Campuzano como su principal nueve en ataque. También porque Orlegi ha acercado a Mareo a Ignacio Jeraldino para reforzar una demarcación en la que hay cinco específicos. Pero pese a todo, el Sporting ha tenido claro que no era el momento de facilitar la salida de Djurdjevic en este mercado de enero. Sí estuvo abierta la opción de una salida en el mercado de invierno para otros delanteros. Incluso estuvo sobre la mesa la opción de que saliese el mismo Campuzano, titular con Ramírez. O cedido Milo, algo que se antojaba casi imposible al haber jugado en dos clubes en la misma campaña, por lo que solo podía salir a competiciones muy aisladas, como la MLS, un extremo que sus agentes ni valoraron. Mientras que Cristo se abrió a una salida por su nula sintonía con Abelardo, pero el relevo en el banquillo concilió posturas, pese a no estar gozando de continuidad. La oferta por Djuka fue la única que estuvo presente en Mareo para aligerar la nómina de delanteros.