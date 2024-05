Las marcas DSFK, Evo y Seres, principales novedades de Lozauto

Lozauto es uno de los concesionarios que, tal y como sucedió en las dos anteriores ediciones, primera edición, han confirmado su presencia en la III Feria del Automóvil "Ciudad de Oviedo" que tendrá lugar este fin de semana en la Fábrica de Armas de la Vega.

Para los responsables del concesionario oficial Peugeot en Asturias, acudir a esta cita es muy importante, pues el poder de convocatoria y la asistencia se espera que sea, como mínimo, tan buena como el pasado 2023. " Creemos que Oviedo necesitaba su propia cita con el automóvil, y como vemos ha tenido una gran aceptación por parte de los ciudadanos de la ciudad", apunta Juan Francisco López Blanco, jefe de ventas del concesionario oficial Peugeot en Oviedo, quien también ha respondido a nuestri cuestionario:

1. Por tercer año consecutivo, Oviedo celebra su propia feria del automóvil, ¿Cómo valora que esta cita se esté consolidando?

-Desde Lozauto vemos muy importante para nuestro sector, que una gran ciudad como es Oviedo se vincule con nosotros con este tipo de eventos como ya se viene realizando en otras ciudades del Principado desde hace años, creemos que Oviedo necesitaba su propia cita con el automóvil, y como vemos ha tenido una gran aceptación por parte de los ciudadanos de la ciudad.

2. Tras unos años complicados, parece que el sector del automóvil empieza a remontar el vuelo…

-Tenemos buenas previsiones

3. Qué es lo que más se demanda actualmente?

-El cliente cada vez es más técnico y está más informado, vemos que se preocupa cada día más por el medio ambiente y por su seguridad, demandando de este modo, vehículos de bajas emisiones híbridos con las mejoras de los sistemas ADAS.

4. ¿Qué previsiones tienen para los próximos meses?

-La previsión es que tengamos un gran crecimiento debido a nuestra nueva gama de motorizaciones, y a nuestros nuevos motores con cadena de distribución, prácticamente toda la gama ya cuenta con algún tipo de hibridación y electrificación, tanto Peugeot como Lozauto nos encontramos muy concienciados con la movilidad sostenible en este tema.

5. ¿El vehículo de ocasión sigue inmerso en esa «segunda juventud» que empezó a vivir hacer unos años?

-Si es verdad que el vehículo de ocasión ha incremento sus ventas debido a las carencias de materias primas y plazos de producción que hemos experimentado todas las marcas, pero en este momento la tendencia es experimentar un crecimiento en vehículo nuevo, no solo por las novedades en sistemas de ayudas a la conducción, si no en los cumplimientos con las normativas de emisiones que nos plantea la UE y que en muchos casos este tipo de vehículos no cumple.

6. ¿Qué representación de su marca estará presente este año en el evento?

Grupo Lozauto estará presente con las marcas Peugeot, Seres, DSFK y EVO.

7. ¿Cuál es su principal novedad en la feria?

-Nuestras principales novedades en la feria este año son la marca Seres en la que encontraremos vehículos 100% eléctricos y las marcas DSFK y EVO las cuales combinan tecnologías bifuel gasolina/GLP, contando con vehículos de hasta 7 plazas con un precio y unos acabados espectaculares