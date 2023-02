Unipes firma el convenio con las Peñas y la Federación no contesta

En los últimos días Unipes ya ha dado el visto bueno al nuevo convenio de colaboración con las peñas diseñado por el Área Social del Sporting, y que fue desvelado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Adrián Núñez, presidente del colectivo, ha firmado en las mismas instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo este nuevo acuerdo, que estará vigente hasta 2025. A Unipes, en comunicación con el club, le faltaría solo por aceptar la otra parte que ha planteado la entidad para regular la actividad de las peñas sportinguistas: la normativa que rige el comportamiento de estos colectivos.

Es decir, la que engloba los aspectos más "controvertidos" para algunos de los peñistas: los parámetros mínimos de socios, el reparto de entradas para los encuentros que el club rojiblanco juega lejos de El Molinón y la representación institucional de la entidad en estos actos, entre otras medidas. Pero, explican fuentes cercanas a Unipes, que se terminará por llegar a un acuerdo con el Sporting también a la hora de aceptar las nuevas normas. De hecho, se viene discutiendo en los últimos meses sobre ajustar –aunque sea mínimamente– algunos de estos parámetros. Unipes ya ha trasladado sus quejas y ha propuesto algunos cambios en algunos de los encuentros que se han mantenido con representantes del Área Social del Sporting. Mientras que Unipes ya ha dado el "sí" al nuevo convenio y parece dispuesto a hacerlo tarde o temprano también con la normativa, la postura de la Federación de Peñas está en estos momentos alejada del club rojiblanco respecto a estos planteamientos. De momento no ha contestado a ninguna de las dos partes. Tampoco se ha rechazado de forma frontal, aunque sí se intuye un importante distanciamiento con algunos de los aspectos que el Área Social del Sporting plantea. Especialmente aquellos que se tratan en la normativa. Fuentes de distintas peñas de la Federación confirman que no se ha llegado a un acuerdo con el Sporting para firmar el convenio, un punto que hoy por hoy no parece para nada cercano.

En el Foro de Aficionados, de hecho, hubo varios representantes del colectivo que preside Jorge Guerrero que evidenciaron su disconformidad con los cambios que plantea el Área Social del Sporting. En las últimas semanas no se han producido nuevos acercamientos. Sí hubo encuentros entre el club rojiblanco y la Federación de Peñas Sportinguistas, pero hace tiempo.

El Sporting, mientras, se ha abierto a conversar con ambos organismos sobre estos cambios y a escuchar su opinión. No solamente en el marco del destacado encuentro con los aficionados en El Molinón –del que formó parte el mismo presidente del consejo de administración, Alejandro Irarragorri, además de David Guerra, presidente ejecutivo–. Aunque existe esa posición abierta al diálogo, el Sporting también tiene la certeza de que el nuevo camino que abre con estos importantes cambios con sus peñistas es el adecuado, después de analizar cómo se comportan otros clubes que también tienen un importante arraigo social.