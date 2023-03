Cras vehicula orci a lectus commodo sed viverra sem consectetur. Curabitur in nibh a risus tincidunt condimentum.ulla facilisi. Quisque erat ipsum, lobortis ac eleifend sed, semper a nisl. Sed at quam eget elit varius commodo. Sed sit amet risus turpis. Fusce at nulla nec libero pellentesque tempus. Praesent sed augue viverra ipsum vehicula venenatis. In hac habitasse platea dictumst. Aenean euismod orci sed dolor malesuada cursus. Nam adipiscing faucibus tristique. Suspendisse at pellentesque dui. n augue dui, auctor ac accumsan et, accumsan et eros. Morbi luctus, justo ut porta varius, ipsum dolor tempor mauris, id suscipit dui massa ut lectus. Aliquam scelerisque tellus eu orci tempus a faucibus

El Sporting puso ayer a la venta las entradas para el partido contra el Mirandés que se disputa este domingo (16. 15 horas) en El Molinón. En el sector D de la Grada Este las localidades tienen un precio de 35 euros para adultos y 18 euros para júnior (menores de 14 años), mientras que en los sectores C-E-F los precios son de 35 euros para adultos y 15 euros para junior. En los sectores A-B-G-H de la Grada Este y en las gradas Norte y Sur, salen a la venta a un precio de 30 euros para adultos y 12 euros para junior. En la Tribuna Oeste, oscilan entre los 30 y los 50 euros para la categoría adulto, y los 12 y los 18 euros para los junior. En la Tribuna Este, los precios oscilan entre los 30 y los 35 euros para adultos, y los 12 y los 18 euros para junior.