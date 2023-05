Jony Rodríguez se ha despedido emocionado del Sporting de Gijón, el club de su vida, mediante una sincera carta donde recoge el "sueño" cumplido de un niño sportinguista. Uno de los jugadores más importantes de la última década pone punto y final a un periplo con varias idas y vueltas y que, como el miso jugador reconoce, tuvo su momento cumbre con el histórico ascenso del Sporting de los guajes. Las lesiones han maltratado al extremo de Cangas del Narcea, que no podrá jugar esta tarde ante la Ponferradina.

La carta de Jony

«Como todo en la vida tiene su principio y su final, hoy llegó el mío en el equipo de mi vida, y no llega de la forma en la que deseaba y quería, pero que es la que me toca aceptar. Siempre demostré que no me importaba la categoría en la que se estuviese, que el tema económico nunca sería un impedimento, porque ponerse esta camiseta es un ORGULLO y un SUEÑO que todo niño sportinguista quiere y que yo tuve la suerte de hacerlo realidad. Este último año y medio ha sido muy duro a nivel individual y colectivo, nada ha salido como todos hubiésemos querido, pero no me gustaría irme sin recalcar que mi compromiso y mis ganas de estar bien han sido las máximas. A veces esas ganas de querer estar y no poder me han pasado factura, pero no me arrepiento de nada, porque todas las decisiones siempre han sido pensando en el bien colectivo. Entiendo la frustración que a muchos de vosotros os supuso no verme como esperabais, pero no he dejado de intentarlo hasta el final. Gracias afición por sostener al equipo en estas últimas dos temporadas, sin vosotros todo sería mucho más difícil, y en lo que respecta a mí, jamás podré olvidar el cariño que me demostrasteis en cada vuelta a casa. en cada partido, en la calle, como siempre os he dicho estaré en deuda de por vida.Atrás dejo el día más feliz de mi vida deportiva, el ascenso de los guajes, una sensación única ver como todo Gijón y todo sportinguista estaba en la calle celebrando. GRACIAS por todo, seguiré apoyando, animando y sufriendo contigo Real Sporting.»