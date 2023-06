El Sporting C comenzará en Regional Preferente

El Sporting C comenzará a competir a partir de la próxima temporada en Regional Preferente (Primera RFPA). El club rojiblanco, que ultima la firma de un convenio con el Racing de la Guía, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, iniciará su segundo filial en la categoría que se encuentra justo por debajo del Sporting B después de que la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol diese ya su visto bueno a las Normas Reguladoras y también a las Bases de Competición. Esto implica, entre otras cosas, que todos los grupos nacionales de Tercera RFEF pasarán a tener dos equipos más de los que tienen en estos momentos (de los dieciséis a los dieciocho). La medida tendrá validez a partir del 1 de julio, una vez que se apruebe en Asamblea. Pero ya se da por hecho en todos los estamentos.

La entrada en vigor de esta nueva medida llevará a que tanto el Condal como el Avilés Stadium, que habían descendido ambos a Primera RFPA, seguirán compitiendo en Tercera RFEF. Así se cubrirán las dos plazas que quedan vacantes. Los dos equipos deberán solicitar la plaza, aunque todo parece indicar que lo harán para evitar el descenso. Ese movimiento, si se confirma, provocará otros ascensos por arrastre. A bote pronto tanto el Racing La Guía como el Unión Comercial subirían a Primera RFPA. Del mismo modo lo harán los cuatro equipos que compitan en la última ronda de ascenso a Segunda RFPA. También lo hará el Bosco, que es el siguiente mejor clasificado. El Racing de la Guía terminó la temporada regular en Segunda RFPA en tercera posición con 62 puntos, detrás del Muros y La Fresneda, quienes también subirán. El equipo de barrio gijonés terminará su particular historia, corta, pero intensa, con un ascenso.

La idea que tienen los miembros del área deportiva del Sporting y los responsables de cantera es ultimar los pequeños flecos de la negociación para hacer convenio con el Racing de la Guía en los próximos días o semanas. La idea es dar oficialidad al acuerdo antes del 30 de junio. En principio el método será una absorción, aunque este extremo no ha sido confirmado. Después faltaría contactar con la Federación Asturiana de Fútbol para confirmar la idea de crear ese segundo filial, y poner ya en marcha toda la maquinaria para ponerlo a funcionar cuanto antes, lo que no es fácil. La constitución de ese Sporting C es muy importante para el Grupo Orlegi dentro de su estrategia con la Academia Internacional en Mareo. El segundo filial tendrá unos diez jugadores del modelo de pago, que abonarán unos 38.000 euros cada uno por jugar con el club rojiblanco en esta categoría y tener la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de Mareo. El resto de los futbolistas podrán ser juveniles, o bien, talentos reclutados por el club rojiblanco para su cantera. En cualquier caso, todas las promesas llegadas a Mareo desde México a través de los convenios firmados por el Sporting con Atlas, Santos Laguna y Club América competirán en juveniles o en el primer filial. No en el Sporting C. De ahí la distinción entre la Academia Elite, cuyo principal objetivo es reclutar talento, con la Academia Internacional, que tiene varias metas, sin estar tan supeditada por la pata deportiva: aumentar las vías de ingresos, divulgar la marca Sporting, y, de paso, acercar a algunas promesas al primer filial.