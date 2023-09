Djurdjevic: "Quiero que venga un delantero, me gusta la competencia"

Asegura que nunca se había atrevido a echar un culín. "Solo una vez, con Pelayo (Merediz, fisioterapeuta del Sporting). Esta va a ser la segunda", comenta Uros Djurdjevic (Obrenovac, Serbia, 1994). Le van los retos y acepta sin dudarlo en su encuentro en Mareo con LA NUEVA ESPAÑA. Habla por primera vez tras su regreso a la selección de Montenegro, motivo que le llevará a perderse el derbi. También de unas últimas horas de mercado que él vivirá "con el teléfono en modo avión" para evitar sorpresas como la del año pasado. Admite estar atento al delantero que puede llegar. Quiere y espera que el club cierre un nuevo atacante. "Me gusta la competencia", subraya. Así es Djuka, siempre en busca de desafíos.

–Estrena capitanía, se le ve jugar con una dosis extra de vitamina cuando luce el brazalete.

–Es un orgullo ser el capitán de un equipo como el Sporting. Llevo aquí muchos años, sé que este club es muy grande y no merece estar en Segunda. Con la afición que tenemos este club debería estar en Primera. Además de orgullo, sí, es vitamina. Tienes que dar ejemplo en el campo.

–¿Le había tocado antes en otro club?

–No. Solo en la selección sub-21 de Serbia.

–¿Cómo fue el proceso de elección?

–A través de una votación entre los jugadores. Así se eligieron los cuatro capitanes.

–Ahora puede hablar más con el árbitro.

–(Sonríe). Sí. Y que me saquen menos amarillas este año. Es que los árbitros parece que no puedes hablar con ellos. Esta temporada parece que son más estrictos aún con eso. Al menos, eso he visto en las primeras jornadas, así que igual hay que intentar no hablar tanto. Casi mejor no hablar porque pierdes energías y a mí luego me cuesta volver a concentrarme.

–¿Qué debe tener un buen capitán?

–Carácter, mentalidad ganadora… Como no soy de hablar mucho, tengo la suerte de tener a Cali, que le gusta mucho hablar (sonríe). Cuando Cali habla, me motiva mucho. Siempre acaba y me dice: "Ahora habla tú". Yo le respondo: "No, no, habla tú que me motiva más" (se ríe). Cali es un líder y un capitán de verdad.

–¿Volverán a rezar en el vestuario?

–No lo hemos tratado aún entre los capitanes. Es un tema que está pendiente. Por mí no habría problema (es católico ortodoxo). Ya lo hacíamos con Baraja.

–¿Cómo valora el inicio de temporada?

–Sabemos que es muy larga e igualada la temporada. Ya vimos que recién descendidos como Elche o Valladolid ya han perdido en casa. Toca Burgos, un rival difícil, ya jugamos contra ellos en pretemporada. Con nuestra gente, que espero que haya mucha, como el otro día, confío en una victoria en El Molinón.

–¿Hay mejor equipo?

–Los fichajes son buenos y buena gente. Nos van a ayudar mucho. Rubén (Yáñez) da seguridad; Róber (Pier) aporta experiencia, Hassan… Todos los fichajes son buenos.

–¿Entonces hay mejor equipo?

–Sí. Hay más competencia y eso también ayuda al equipo. Estamos al cien por cien los veinticinco, todos enchufados.

–Hassan viene de destacar en Ferrol.

–Es el mejor de la categoría en el uno contra uno. Es diferente. Le falta un poco más de tiempo para adaptarse. En ataque tiene todo, pero en Segunda hay que defender también. Está trabajando y dándolo todo. Nos va a ayudar mucho.

–El Sporting espera firmar un delantero en estas últimas horas de mercado ¿Cómo lo valora?

–Me gusta la competencia. Todo lo que venga a sumar y a ayudar a conseguir los objetivos, bienvenido. Espero que fichen delantero porque el club y el cuerpo técnico han dicho que se necesita. Será bienvenido.

–¿Qué tipo de perfil le gustaría si pudiera elegir?

–Me adapto a casi todo. Con Fran Villalba me entiendo muy bien, pero también con Otero me entendí el otro día. Me siento bien cuando tengo otro delantero cerca, porque cuando estoy solo, con los centrale, es muy jod… pelearse en Segunda. Con dos puntas, y uno que vaya bien de cabeza, como Juan (Otero) mejor. Si pudiera elegir, que fuera distinto a mí.

–Usted se queda, ¿no?

–Eso pensaba el verano pasado y al final apareció el Valladolid el último día. Fíjese, un 28 de agosto me había cambiado de casa (en Gijón) y el día 31 me llamó mi representante y me dijo lo del Valladolid. Nunca se sabe con el mercado, pero estoy tranquilo. Ya lo he hablado con el club. Mi deseo es quedarme aquí.

–¿No habrá sorpresa?

–No. Esta vez voy a poner el teléfono en modo avión (se ríe).

–¿Este verano ha hablado con el club de alguna opción para su salida?

–No. Vi que salieron muchas noticias sobre ir a México, pero no hablamos nada de eso. Tampoco de ninguna otra. Antes de irme de vacaciones ya le dije al club que quería quedarme y ellos pensaban lo mismo.

–¿Qué papel juega su familia en continuar en Gijón?

–Es difícil para ellos tener que movernos. En otros clubes siempre estuve un año, o año y medio. Aquí van seis años. Son felices en Gijón, pero siempre me dicen que son felices donde yo sea feliz. Además de mi mujer y de mis hijos (Andrea, 6 años y Tadej, 3 años), son cosas que hablo con mis padres y el resto de mi familia. Al final, me toca elegir a mí y elijo quedarme aquí.

–Vuelve a la selección.

–Es una motivación. Las últimas veces no pude ir, primero, por la lesión, y después porque eran unos amistosos en los que hablé con el seleccionador y era mejor descansar un poco porque venía de recuperarme precisamente de la lesión. Es un plus para el club y también para mí porque tenemos buenas posibilidades para disputar la Eurocopa.

–Lo malo es que se pierde el derbi.

–Sí. Es lo malo, porque al ser ventana internacional en Primera no se juega y en Segunda siempre toca un buen partido, como el derbi. Espero ganar con Montenegro a Bulgaria y Lituania y que ganemos también al Oviedo.

–¿Cómo seguirá el derbi?

–En el Ipad, en el hotel de concentración. Nosotros jugamos el domingo, así que lo podré ver. Hablaré antes del partido con mis compañeros. Tenemos un grupo (de wasap) así que dejaré por ahí un mensaje también. Ya sabe, como todos los derbis: corazón caliente y cabeza fría. Nos toca porque venimos de no ganar los últimos. Habrá un ambiente increíble en el Tartiere, seguro que habrá aficionados nuestros apoyando. Hay que dar el cien por cien y sacar los tres puntos.

–Un resultado.

–0-1, me vale. O 4-5 (se ríe), pero que sumemos tres puntos. ¿Goleador? Nacho Méndez. Está entrenándose muy bien, está con ganas. Le veo haciendo un gol.

–¿Cuál es el objetivo este año?

–Cada año es el mismo objetivo: tenemos y queremos estar arriba para pelear por algo bonito, por lo que merece el club. Venimos de dos años en que hicimos las cosas muy mal. Este año nos toca hacer un buen año. Con todo el club, con este cuerpo técnico, con todas las obras de mejora que se están haciendo en Mareo, algo que muchos equipos no tienen en Segunda, a nosotros nos toca dar el cien por cien cada día. Hay que dejarse la piel cada domingo por este escudo. Lo demás, lo tenemos todo. Ahora nos toca a nosotros, a los jugadores, hacer un buen año.

–Este verano se ha intentado evitar la palabra ascenso ¿Fijar esa meta les perjudicó otros años?

–Igual sí. Tenemos que ir partido a partido, paso a paso. En Segunda la clasificación casi es mejor no mirarla hasta abril.

–¿Cree que lo del paso a paso lo entenderá la afición?

–Ellos quieren ganar todos los partidos, claro que sí, como nosotros, pero tienen que tener paciencia. Con la ayuda de ellos, en casa y fuera… El Molinón el otro día estuvo espectacular. De verdad que todos disfrutamos ese día. Ojalá cada semana en El Molinón fuera así (como ante el Mirandés).

–Sé que no le gusta hablar de número de goles, pero ¿se ha marcado alguna cifra?

–No. Lo importante es que el equipo esté bien y saquemos el máximo número de puntos. Los goles llegarán cuando menos lo pienses. El otro día (ante el Mirandés) tiré sin pensar. Estaba disfrutando tanto de El Molinón, que lo metí. Cuando piensas mucho, cuando me obsesiono con el gol, es cuando es más difícil meterlo. Hasta el más fácil, no entra. Espero marcar muchos más que el año pasado.

–¿Cómo trabaja no obsesionarse con el gol?

–Con el coach, Imanol (Ibarrondo). Hablo con él mucho. Tuvimos dos charlas con él en Mareo todos los jugadores y también los capitanes. Ayuda. Si has metido goles toda la vida, eso no se olvida. Hay que saber manejar la cabeza, cuando estás en racha, y cuando no la metes.