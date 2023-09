Sonriente, enérgico y con aparentes ganas de ponerse cuanto antes a disposición de Miguel Ángel Ramírez. Roque Mesa ya está en Gijón. El jugador llegó esta tarde tras desplazarse por carretera desde Valladolid. La previsión es que pueda completar cuanto antes el reconocimiento médico para poder ser anunciado oficialmente como nuevo futbolista del Sporting. Su incorporación, la quinta cara nueva de este curso, es hasta final de temporada, ampliable a una campaña más en función de objetivos.

Con jornada de descanso para el primer equipo del Sporting, las miradas se centraban en rematar hoy la llegada de Roque Mesa al conjunto rojiblanco. David Guerra, presidente ejecutivo, ya hizo público el deseo de fichar «cuanto antes» a un centrocampista una vez que se cerraron todas las puertas para reforzar al equipo con un delantero. Después de que el pasado miércoles una llamada de Miguel Ángel Ramírez al jugador dejara abierta esta vía, el club ha centrado sus esfuerzos en culminarlo cuando el canario mostró su interés en continuar su carrera en el Sporting. La predisposición de Roque Mesa era total para venir a Gijón, si bien los últimos flecos del contrato han llevado a que todo se dilate.

El futbolista aguardaba al desenlace en Valladolid, desde donde se mantuvo al tanto de la victoria del equipo ante el Burgos en El Molinón. Al término de este encuentro, Miguel Ángel Ramírez no dudó en calificarle como un perfil de «jerarquía y trayectoria» para una posición que necesitaban reforzar más allá de la buscada competencia para el ataque. Las condiciones del acuerdo en las que se trabajaron desde un primer momento no han variado. Roque Mesa firmará por un año, con opción a renovar por una temporada más en función de una serie de objetivos. El Sporting ve en su llegada el salto de calidad que se demandaba para la plantilla y que, finalmente, no se pudo encontrar para la posición de delantero. El de Telde tiene a sus espaldas más de trescientos partidos como profesional en España, a los que hay que sumar experiencias como la vivida con el Swansea en la Premier