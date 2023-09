Javi Fuego, su reencuentro con Samu y la razón de haber acabado en el Sporting C

Fueron compañeros en el Sporting de Marcelino, ahora vuelven a serlo como formadores de la cantera rojiblanca. Javi Fuego ha regresado a Mareo para compartir experiencias de nuevo con Samuel Baños. El poleso ha iniciado las prácticas del título nacional de entrenador sumándose a uno de los equipos de cantera del club. En concreto, al Sporting C, donde ejercerá de apoyo del cuerpo técnico liderado por el que fuera también centrocampista del conjunto gijonés. No sólo eso, el segundo entrenador es Aitor Tornavaca, también criado en la casa y que este año, además, dirigirá al infantil C.

Javi Fuego y el Sporting han vuelto a unir sus caminos. El poleso vuelve para acabar de formarse como entrenador en el club de su vida. Muy valorado por la directiva rojiblanca y con una estrecha relación con David Guerra, el club ha visto en él un gran espejo para empapar de sportinguismo a las muchas caras nuevas que registra el Sporting C, conjunto creado este mismo año y que competirá en Regional Preferente, Primera Asturfutbol. En principio, la vinculación entre el Sporting y Javi Fuego se limitará a las horas comprendidas para completar el título nacional de entrenador. No hay nada más allá. Tampoco se descarta. El hecho de pasar a integrar la plantilla del Sporting C fue una decisión consensuada con el exfutbolista de cara a poder ajustar de la mejor manera posible horarios y necesidades. Tras colgar las botas en 2021, Fuego ha dirigido su futuro a seguir vinculado al fútbol. Antes del título de entrenador obtuvo el de director deportivo.