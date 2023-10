Roberto Canella cuelga las botas. Quien vistiera la camiseta del Sporting durante más de trescientos partidos (313) ha puesto punto y final a su carrera meses después de sumarse a su último equipo, el Marino de Luanco. "A través de estas líneas quiero públicamente despedirme de la que ha sido mi profesión, a la vez que mi pasión, durante los últimos años de mi vida. Me ha llegado el momento de colgar las botas", explicó el de Pola de Laviana, en su perfil personal en redes sociales. El exrojiblanco, que llegó al Sporting con once años, estuvo 18 temporadas en el primer equipo, interrumpidas por una cesión al Deportivo de La Coruña. Tras tres campañas en el Lugo, fichó por el Calahorra antes de enrolarse, este verano, en el Marino.

Canella (Pola de Laviana, 7-2-1988) confiesa que las lesiones han terminado por hacerle dar un paso a un lado. "Las lesiones son parte del fútbol y lamentablemente no me han sido ajenas, al punto de que me obligan a firmar este adiós (que me disculpe por ello el Marino de Luanco). No puedo negar que por mí seguiría jugando eternamente, pero la realidad es la que es", explica el exrojiblanco en el comunicado.

"He tenido la fortuna de disfrutar de compañeros inolvidables, ejemplos de nobleza, profesionalidad y entrega. A ellos quiero darles las gracias, al igual que a los técnicos que desde niño, escalón a escalón, me ayudaron a luchar por ser cada día mejor jugador", continúa el de Pola de Laviana. "Me afloran los recuerdos de mis primeros entrenamientos en Mareo cuando no era más que un niño", prosigue quien ingresó en las categorías inferiores del club con once años, en categoría alevín. A los 18 años ya estaba en el primer equipo, convirtiéndose después en uno de los capitanes. Internacional en categorías inferiores, entre sus éxitos está el ascenso a Primera de la 2007-08, llegando a ser el dueño del lateral izquierdo del Sporting durante varias campañas. Es el decimosexto jugador con más partidos en la historia del club.