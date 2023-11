"Cogiste un número que nos gusta mucho a los dos, el ‘7’ de la Selección. A mí me trae buenos recuerdos, y me alegro de que te vaya bien, te deseo lo mejor. No frenes, sigue rompiéndola, ahora con el ‘7’ de la ‘Roja’. Tu trayectoria es buenísima, y hay que seguir". Son palabras de David Villa, uno de los grandes delanteros que ha dado el fútbol español, leyenda del Sporting de Gijón e histórica punta del Valencia o Fútbol Club Barcelona. El 7 de España ha ensalzado de esta forma a Diego López, nacido en Turón, uno de los grandes talentos que emerge el fútbol español y que ya ha pisado la Selección Sub 21, y que también ha elegido ese mismo dorsal. "Me compararon, por suerte, con el Guaje Villa. Me gusta el 7 y quería cogerlo. Se dio la oportunidad y no dudé además. Villa también lo llevaba y a ver si se me pega algo. Mi ídolo siempre ha sido David Villa. Más allá de que fuera asturiano, siempre me ha gustado mucho por esa pillería que tenía él en el campo. Por ser como un ratón que siempre pasaba por ahí desapercibido, pero que siempre estaba donde tenía que estar. Me fijo mucho en él y para mí siempre ha sido mi referente", confiesa López, de 21 años. Como él, López se formó en la cantera de Mareo; después se fue a la cantera del Valencia, donde se ha convertido ya en un pilar para Rubén Baraja.

Las palabras del Guaje "Hola, Diego, ¿cómo estás? Soy el Guaje. Te mando este vídeo para unirme a esta sorpresa que te están dando. Me han dicho que has cogido un número que nos gusta mucho a los dos, el número 7 de la selección, que siempre me trae grandes recuerdos. Me alegro mucho por ti, que te vayan las cosas bien y te deseo todo lo mejor para el futuro. A seguirla rompiendo, ahora con el 7 en la roja y no frenes, que llevas una trayectoria muy buena y hay que seguir con ello".