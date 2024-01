Queipo, la premonición de Ramírez y el mercado: "En ningún momento se me pasó por la cabeza salir del equipo"

Llevaba meses sin ser protagonista, ni tan siquiera tener minutos. Apareció en Tenerife para darle la victoria al Sporting. Dani Queipo atiende a LA NUEVA ESPAÑA con una sonrisa de oreja a oreja. Habla de manera pausada, sin caer en la euforia, casi quitando importancia a la belleza de la ejecución del tanto del triunfo. "Creo que tocó un poco el palo, sí", desliza con una sonrisa. Tipo sencillo, muestra la imagen de quien simplemente siente haber cumplido con su trabajo. No esconde, en todo caso, la alegría por tres puntos "que nos hacían mucha falta".

–Menudo subidón, ¿no?

–¡Uf!... Ganar en los últimos minutos. Encima es que lo necesitábamos, necesitábamos estos tres puntos. Ha sido un subidón total.

–¿Cómo analiza el partido?

–La primera parte nos costó un poco al principio. Nos costó mantener el dominio que veníamos manteniendo de partidos anteriores. Poco a poco nos fuimos viniendo arriba, llegando más. Tuvimos la fortuna del primer gol. Lo cierto es que llegó un poco de rebote.

–¿Cómo les cambia ese gol?

–Se abre un poco más el partido. Nosotros creíamos que el Tenerife se iba a cerrar un poco más, pero al igual que nosotros, ellos buscaron también ir a por el partido. Se convirtió todo en un correcalles. Es ahí cuando aprovechamos una contra y logramos dejar el marcador final en 1-2.

–Amaga y la clava. ¿Cómo recuerda la acción del gol?

–Veo que Guille viene por la derecha e intento llegar al remate por si me cae. Guille se la pasa a Djuka, él me la deja de cara y ahí intento sortear a dos rivales. Al final la intenté meter por donde bien puedo (sonríe).

–¿Qué supone para usted ese gol?

–Es un chute de energía tremendo. Venía de varias lesiones. A principio de año me costó entrar al tener la lesión en México de romper el brazo. Logré una continuidad en la que había llegado a ser, por así decirlo, el jugador número doce. Siempre me sentía el primer cambio. Tuve la mala suerte de romperme el sóleo. He vuelto después de Navidades con el objetivo seguir ahí, en la pelea.

–¿Necesitaba un momento así?

–No es que lo necesitase. Mi forma de trabajar no iba a cambiar por meter gol en este partido o no. Seguiría trabajando como lo venía haciendo, centrado en el proceso. Sabía que los resultados iban a llegar tarde o temprano.

–¿Llegó a pensar en una salida en enero para buscar más continuidad?

–En ningún momento se me pasó por la cabeza marcharme. Sé que mejor que aquí no voy a estar en ningún lado. Como se suele decir, como en casa, en ningún sitio. Tenía claro que quería ganarme el puesto. Ahí seguiremos dando guerra, tanto al míster, como a nivel de competencia interna.

–Nada más terminar el partido, Ramírez salió corriendo a cogerle en volandas.

–(Se ríe) ¡Sí, sí! Tenemos muy buena relación. Siempre se agradece.

–¿Le dijo que tras marcar en "su" Las Palmas tenía la obligación de hacerlo en Tenerife?

–Sí. Lo hablamos antes del partido. Me dijo que si lo había hecho allí, aquí tenía que hacerlo sí o sí. El año pasado le marqué al Tenerife en El Molinón. Un gol que además supuso también la victoria. Lo hice en Las Palmas y tocó hacerlo ahora el Heliodoro. Parece que se dan bien las Canarias.

–Vuelven a ganar tras cuatro empates. ¿Acompañó en Tenerife la fortuna que faltó en jornadas anteriores?

–No sé. Puede ser que esta vez se alinearan un poco más los astros y nos acompañara la suerte que no tuvimos en otros partidos, pero bueno, alguna vez tenía que caer de nuestro lado.

–Vuelven al ascenso directo al arrebatarle la plaza al Racing de Ferrol, próximo rival.

–Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo y volver a El Molinón. Estoy seguro de que va a haber un ambientazo tremendo.

–¿Cómo valora la llegada de Mario González?

–Muy bien. No hemos tenido aún muchos momentos para hablar en el plano personal. Se le ve un jugador diferencial de espaldas a portería. Estoy seguro que nos va a ayudar mucho de aquí a final de año.