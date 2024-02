Gijón cierra el debate sobre el Mundial: "No tenemos ninguna propuesta nueva, no hay mucho más que hablar"

Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, concejal de Urbanismo y segundo teniente de alcaldesa, ha cerrado esta mañana el debate sobre la candidatura de Gijón para ser sede del Mundial. Salvador ha puesto de nuevo el foco en la falta de un proyecto solvente a nivel financiero para continuar avanzando en la carrera mundialista. "No tenemos ninguna propuesta de nadie. Ni garantizado ningún apoyo similar que han tenido otras ciudades, y por nuestra parte no hay mucho más que hablar", zanjó Martínez Salvador, que reiteró el mensaje trasladado días atrás por la regidora de la ciudad, Carmen Moriyón. El Consistorio entiende que su posición ya ha quedado clara y no tienen previsto un cambio de postura pese a las presiones recibidas por distintas entidades: sin un proyecto económico, no se darán pasos para ser sede y no se firmará el documento FIFA: "Nosotros no entramos a valorar lo que entidades como la Cámara de Comercio o Otea puedan opinar, lo que si decimos es que este equipo de gobierno tiene una gran responsabilidad, que es la de administrar los recursos de todos los gijoneses y en aras a esa responsabilidad lo que no vamos a hacer es embarcar al Ayuntamiento en la ejecución de unos proyectos que tienen unas dimensiones económicas importantísimas. Ese supuesto nuevo estadio tendría una necesidad de inversión superior a todo lo que el Ayuntamiento tienen que invertir en el plan de vías, por ejemplo. No tenemos garantizado ninguna apoyo similar al que otras ciudades han tenido para poder reformar o construir un nuevo estadio y en virtud de eso, por responsabilidad, para nosotros no hay mucho más que hablar".

Las comunicaciones entre el Sporting y el gobierno local están paradas desde que se conoció la posición del Ayuntamiento con el proyecto "Asturias 2030" y se inició luego un cruce de comunicados. Ayer, la patronal hostelera, Otea, dio un paso al frente y se posicionó del lado del gobierno local asegurando que "se han quedado solos", y mostrando su "malestar" por la gestión del proyecto para reformar El Molinón liderada por Orlegi Sports. Antes, las Cámaras de Comercio de Gijón y Avilés (Oviedo se mantuvo al margen) solicitaron al Consistorio un cambio de parecer para mantener vivo el sueño mundialista.