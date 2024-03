El presidente de la Federación Asturiana responde: el momento de Pachuca, Orlegi y el Avilés, su proyecto y el Mundial: "Al menos ha surgido un hilo de esperanza"

José Ramón Cuetos Lobo (San Pedro de Villoria, Laviana, 1956) se cita con LA NUEVA ESPAÑA en la sede de la Federación Asturiana de Fútbol. Es un momento m importante para la territorial tras conseguir por primera vez albergar la fase final de la Copa del Rey Juvenil. También para la candidatura de Asturias por el Mundial, que el presidente mantiene con vida: "Ha surgido un hilo de esperanza".

–¿En qué momento se encuentra la candidatura "Asturias 2030" por el Mundial?

–El tema de elección de sede es súper complicado. Era difícil y sigue siendo difícil; pero lo que no está es totalmente descartado. He oído las declaraciones de Martínez Salvador y dice que están dispuesto a retomar el proyecto siempre que haya apoyo financiero. Lo que siempre se exigió...

–¿Ve a las administraciones tan implicadas como a usted le gustaría con el plan financiero?

–Soy muy respetuoso siempre con las instituciones. Sí pienso que con el plan financiero se avanzó poco. Pero cada uno sabe muy bien qué debe hacer; y hay que ser siempre respetuoso, especialmente en la casa de los demás. Lo que está claro es que parece que hay un ligero cambio, y si hay plan financiero están dispuestos a ayudar.

–¿La Federación Española y el Comité Organizador mantienen con vida la candidatura de El Molinón o ya lo ven fuera?

–El Comité Organizador y la Federación mantienen a Gijón en la carrera por ser sede del Mundial 2030. Ahora, claro, el tema de la financiación es un requisito indispensable. Si no hay financiación, no hay sede. Pero eso se dijo siempre. No puede sorprender a nadie.

–¿Qué significaría para Asturias recuperar el Mundial?

–Sería una inyección económica muy importante para la región, después de quedarse un poco atrás con la transformaciones de naval y minería, lo que provocó que nos hayamos quedado algo cojos en el tema laboral...

–¿Cree que el proyecto de El Molinón se puede aún redimensionar más para ser viable?

–Es cosa ya de técnicos. Lo que es evidente es que Gijón no está descartado. Al menos ha surgido un hilo de esperanza.

–¿Cómo vive este enfrentamiento entre el Sporting y el Ayuntamiento de Gijón?

–Yo no diría enfrentamiento. Diría distintas opiniones. Sigo pensando que se mantiene la buena sintonía.

–¿No le preocupa?

–En absoluto.

–¿En qué momento se encuentran las relaciones entre Sporting, Oviedo y Federación Asturiana?

–Son muy buenas. Ahí está la participación del Real Oviedo poniendo a disposición de la Federación Asturiana el Carlos Tartiere para la disputa de la fase final juvenil. Y con el Sporting lo mismo: con Guerra tengo una relación extraordinaria.

–¿Cómo surge la idea de traer la fase final de la Copa juvenil?

–Voy a ver los cuartos de final al Requexón y le dije al presidente (Martín Peláez) "si ganáis, intento traer la fase final...". Es un hito para Asturias. Es la primera vez que se celebra una fase final de la Copa del Rey juveniles. Tiene que ser un revulsivo que ayude a crecer al fútbol asturiano...

–Además está el Oviedo, eso habla del buen trabajo que se está haciendo en la cantera.

–Sí, está claro. El Oviedo está haciendo una temporada muy buena en División de Honor. Mantuvo el liderato hasta hace cosa de un mes. Su cantera está en buena línea.

–¿Le preocupa la situación de Mareo? El filial sigue en Tercera RFEF, y el juvenil no atraviesa ahora su mejor momento...

–Esto va por fases. Pero en seguida estarán otra vez... Están atravesando un cambio sistemático en la organización de la cantera en Mareo. Están adelantando el proceso. Ese primer año se nota. Pero a la larga será positivo, porque se avanza en la formación del jugador.

–¿Goza ahora el fútbol asturiano de mejor salud?

–La llegada de gente nueva, con ilusión, ayuda a crecer. Los dos grupos han insuflado una corriente de aire fresco. Están trabajando muy bien.

–¿Tiene una opción favorita? ¿La Manjoya? ¿Siero?

–Lo que sea bueno para el Oviedo, es bueno para la Federación.

–Diego Baeza está dando pasos adelante con su proyecto con el Avilés y tiene en la ciudad deportiva su plan estrella.

–La semana pasada salieron a licitación los terrenos. Es un proyecto muy importante para el fútbol asturiano. La ciudad deportiva va ayudar al crecimiento del club, seguro. El Avilés ha protagonizado un cambio muy importante con la llegada de Diego Baeza. Es un hombre volcado con el club y la ciudad, está muy involucrado. Estoy convencido que va a ayudar al crecimiento del fútbol asturiano.

–Al Oviedo se le ha caído la opción de Latores, pero Pachuca mantiene viva su idea de proyectar una ciudad deportiva.

–El otro día en la presentación del torneo, Martín Peláez ya dijo que seguían haciendo gestiones y que necesitan urgentemente una ciudad deportiva. Estoy convencido que tendrán ya una ciudad deportiva en poco tiempo.

–¿Qué retos se marca ahora en la Federación Asturiana? ¿Cuál es su objetivo?

–Estamos haciendo una obra importante en Tudela de Agueria: la sustitución del campo de hierba natural por el de hierba sintética. Van a quedar unas instalaciones impresionantes. Tengo un proyecto. Una ilusión, bueno. La construcción de un polideportivo en los terrenos anexos de la Federación. Sería para la ciudad –Gijón–, y para el fútbol sala un avance importantísimo. Necesitamos la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento. Incluso ya ha mantenido algún contacto informal. Nada serio. Sería una inversión importante, y no podemos ahora mismo afrontar las dos operaciones. Si consigo el Polideportivo, ya me podría marchar a casa tranquilo (risas).