La final de Copa del Rey y el recuerdo al Sporting de Javier Aguirre: "Hugo era también un personaje..."

Es uno de los entrenadores extranjeros más queridos en el fútbol español y se encuentra ultimando el asalto al que sería su primer título en España. Javier Aguirre aspira a levantar la Copa del Rey el próximo sábado en Sevilla, donde a su Mallorca le espera un clásico de esta competición, el Athletic de Bilbao. En los días previos a la disputa a la final, el entrenador del conjunto balear ha tenido un recuerdo al Sporting, club que marcó su carrera como futbolista sin que "el Vasco", como se le apoda, vistiera la camiseta roijblanca. En su etapa como jugador de Osasuna, Aguirre sufrió una grave lesión durante un partido frente a los gijoneses. El 26 de octubre de 1986, el Sporting derrotó al Osasuna en el viejo Sadar por cero goles a dos (Flores y Joaquín) y Javier Aguirre se fracturó la tibia y el peroné y ya no volvió a jugar con el Osasuna. Regresó a México, donde aún trató de jugar al fútbol en el Chivas de Guadalajara, pero ya nunca volvió a ser el futbolista que era y acabó colgando las botas.

"Iñaki Ibáñez me tira un balón largo, yo estaba siendo un poco cuestionado por la gente porque no era un jugador para Europa, era bastante tuercebotas", rememoró Aguirre, sobre la acción en la que acabó lesionado, durante una entrevista en "El Partidazo" de la Cadena Cope. "Me tiré, el portero llega primero y me partí la pierna en dos. Afortunadamente no le hice daño al Gatu", recordó el mexicano sobre aquella disputa con Juan Carlos Ablanedo. "Ahí se acabó mi carrera en España", asumió.

El gijonés Juanma Castaño, presentador del programa, le recordó entonces que Juan Carlos Ablanedo también había vivido en su día una disputa, muy distina, con un compatriota suyo, Hugo Sánchez. Aquella expulsión del meta rojiblanco, a quien era difícil sacar de sus casillas por su conciliador carácter, es todavía recordada en Gijón. "Hugo era también un personaje...", deslizó el entrenador del Mallorca, entre risas.